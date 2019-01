Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Obsadí za víc než rok křesla krajských koaličních zastupitelů opět sociální demokraté a lidovci? Exkluzivní analýza firmy Sanep pro Deník zkoumala, jak by jihomoravští voliči hlasovali v krajských volbách 2016.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Géla

V červencovém průzkumu se na prvních třech místech umístily tradičně nejsilnější strany v kraji. V boji o hejtmanské křeslo doplňuje lidovce, sociální demokraty a komunisty nováček hnutí ANO. „Volby pravděpodobně dopadnou pro tyto strany velmi vyrovnaně. Rozdíl bude minimální. Kdo zasedne do koalice, bude především otázka povolebního vyjednávání, jak už to loni ukázalo vyjednávání o koalici na brněnském magistrátu," předpověděl brněnský politolog Lubomír Kopeček.

Největší překvapení průzkumu je umístění hnutí ANO, které před rokem celorepublikově uspělo v komunálních volbách. Podle Kopečka je něco málo přes třináct procent nízký výsledek. „Spousta lidí je volí kvůli osobnosti Andreje Babiše. Jelikož se hnutí na jižní Moravě příliš neprosazuje a jejich politika kromě brněnského magistrátu není viditelná, lidé nemají velký důvod je volit," odůvodnil Kopeček.

Také krajský šéf hnutí Marek Janíček hodnotí výsledek převážně jako neúspěch. „Je to předběžné, ještě se může vše změnit. Pokud bychom ve volbách skončili čtvrtí, bylo by to pro nás velké zklamání," připustil Janíček.

O tom, zda se brněnský primátor Petr Vokřál stane lídrem do krajských voleb, nechtěl spekulovat. „Vedeme rozhovory s různými osobnostmi. Nevylučuji, že primátor Vokřál bude kandidovat," sdělil Janíček.

Podle politologa Kopečka má hnutí šanci uspět ve volbách i bez Vokřála. „Před kampaní byl pro lidi téměř neznámý. Jeho charisma a celkově dobrá kampaň pomohla v Brně hnutí k vítězství. Úspěch se s nováčkem může zopakovat znovu," popsal.

Pokles volebních preferencí zaznamenal vítěz minulých krajských voleb, sociální demokracie. V průzkumu získali něco málo přes třiadvacet procent. Jihomoravský hejtman a sociální demokrat Michal Hašek považuje výsledek za dobrý. „Nesmíme usnout na vavřínech a musíme dále pokračovat v každodenní práci pro lidi," řekl.

Podle dalšího brněnského politologa Michala Pinka by sociálním demokratům prospěla chvilková práce v opozici. „Už dlouho byli ve vedení kraje. To některé voliče odrazuje. Voliči se nakonec rozhodnou podle emocí a kampaně, která ještě nezačala," poznamenal.

Ambice na vítěze krajských voleb mají také lidovci. V předvolebním výzkumu skončili druzí s víc než patnáct a půl procenty. „Pokud máme rok před volbami tolik procent, za rok díky dobře odvedené práci můžeme získat tolik, abychom porazili sociální demokraty," informoval jihomoravský šéf lidovců a krajský náměstek Roman Celý.

Zda na pozici lídra bude aspirovat on, bývalý hejtman a současný první náměstek Stanislav Juránek nebo někdo jiný, nechtěl odpovídat.

Těsně za lidovci se s rozdílem půl procenta umístili komunisté. „Patnáct procent opravdu není mnoho. Vnímáme, že nám hlasy berou nově vzniklá uskupení jak v Brně, tak v kraji," posteskl si krajský šéf komunistů Pavel Březa.

Pokles zaznamenaly dvě pravicové strany. Občanští demokraté si oproti výsledku před třemi lety pohoršili o víc než procento. V průzkumu získali téměř osm procent preferencí. Zato TOP 09 si udržela pět procent. „Zatím bych se výsledkem netrápil. Důležitá bude až kandidátka," řekl Jan Vitula, který bude aspirovat na lídra kandidátky za TOP 09.

Podle Kopečka už před třemi roky oběma pravicovým stranám klesala oblíbenost. „Výsledek bude za rok podobný jako při posledních krajských volbách," shrnul politolog.

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE