Předškoláci musí povinně do školky. Novinka má usnadnit jejich přechod do škol

Brno /ANKETA/ - Poslední rok před nástupem do prvních tříd už děti doma trávit nemohou. Podle novely ministerstva školství totiž musí od 1. ledna příštího roku povinně všechny docházet alespoň jeden rok do mateřinky. Rodiče budou také nově potomky zapisovat v jednotném termínu od 2. do 16. května.

Podle novely mají dále zřizovatelé od září příštího roku povinnost zajistit místa v mateřských školách pro všechny čtyřleté děti. Změnu mnozí rodiče vítají. „Po mateřské se alespoň nebudeme stresovat, zda dítě školka vezme, a usnadní to i návrat do práce," komentovala změnu Iva Hodíková. Brněnské děti budou přednostně přijaté ve školce městské části, kde mají trvalý pobyt. Dlouhodobě s počtem míst bojují v Bystrci. Novely se ale neobávají. „Stavíme novou školku, kterou otevřeme v září pro 150 dětí, v provozu bude i soukromá školka Bystrc Panorama. Ze zkušenosti soudíme, že poptávku po dlouhé době pokryjeme," uvedl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl. Poslední povinný předškolní rok v mateřince podle vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení brněnského magistrátu Marie Klusoňové zvýší prestiž školek a usnadní přechod dětí do škol. V případě, že rodiče potomka nepřihlásí, riskují pokutu až pět tisíc korun. Kromě klasické docházky do školky mohou rodiče zvolit i jiné možnosti. „Individuální výuku bez pravidelné docházky, vzdělávání v přípravné třídě základní školy či výuku na místních zahraničních školkách," vyjmenovala Klusoňová. Volbu poté musí rodiče nahlásit řediteli své spádové školky tři měsíce před začátkem školního roku. „Nedostatek míst nepředpokládáme, povinný předškolní rok se dotkne jen malého počtu dětí, které v tomto věku do školky nechodily," ujistil náměstek primátora Brna Petr Hladík. Novela také ovlivní lesní školky, které nejsou zapsané v rejstříku škol, a nesplňují tedy podmínky povinného předškolního studia. Buď se stanou formou individuálního vzdělání, nebo se do rejstříku nechají dodatečně zapsat. Podle ředitelky brněnské lesní školky Sýkorka Šárky Nezhybové jde o zásadní zlom. „Změnu vnímám pozitivně, přibudou nám ale administrativní povinnosti, které jsme doposud neměli," nastínila. Důležitou podmínkou, která se po lesních školkách bude vyžadovat, je třeba možnost stravování či odborné učitelské vzdělání pedagogů. „Někteří z učitelů se musí proškolit. Ředitelům, kteří potřebné vzdělání nemají, bude hrozit sesazení, třeba na místo zástupce," upozornila Nezhybová.

Autor: Markéta Chumchalová, Růžena Machálková