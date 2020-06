*21. prosince 1899, Rájec nad Svitavou

+26. června 1971 Praha

Od roku 1927 pracoval v lesnickém oboru v Sovětském svazu. V roce 1941 vstoupil do Svobodova armádního sboru a v jeho řadách přišel až do Prahy. Počátkem padesátých let byl vyšetřován a vězněn v souvislosti s tehdejšími politickými procesy, nakonec byl ale zproštěn obvinění. Třebaže spisovatelem z povolání se stal až na sklonku života, lovecké příběhy publikoval už od poloviny dvacátých let. Celou svou tvorbu věnoval téměř výhradě světu lesa a života lidí v něm. Podílel se na televizním seriálu Lovy beze zbraní.