Odborník z Besipu Pavel Čížek upozornil na to, že nezáleží pouze na rychlosti, ale také na výkonu. U elektropohonu nesmí překročit 250 wattů, případně 1000 wattů u dodatečně namontovaného motoru. Řidič by měl být po jeho odpojení také schopen pokračovat v jízdě.

„Je to specifikované rychlostí a výkonem. Pokud má tedy elektrokoloběžka z výroby vyšší konstrukční rychlost i výkon, spadá rázem do jiné kategorie než do kategorie koloběžek,“ uvedl Čížek.

Jízda na elektrokoloběžce pod vlivem alkoholu: podívejte se, jaké tresty hrozí

Silnější varianta patří mezi malé motocykly a podléhá registraci. V takovém případě musí projít technickou kontrolou, mít registrační značku i povinné ručení. Řidič rovněž potřebuje platné řidičské oprávnění.

Informace o technických parametrech jsou podle policejního mluvčího Bohumila Maláška uvedené na výrobním štítku stroje, v případě silnějších typů přímo v technickém průkazu. „Všechno to podléhá homologaci a docela přísným pravidlům. Pokud se tedy jedná oficiální prodej, člověk, co si takový stroj koupí, by měl vědět, jestli k tomu potřebuje nějaké oprávnění, nebo se jedná o obyčejnou koloběžku s pomocným motorkem,“ sdělil mluvčí.

Vytuněný software

Oficiální prodej však podle Brňana Petra Vokouna ještě nemusí nic znamenat. Na mysli měl možnou softwarovou úpravu vozítka, která vede k zvýšení jeho výkonu. „Spousta lidí má elektrokoloběžky různě vytuněné. Nahrají do ní software, který umožňuje vyšší rychlost než je podle originálního softwaru. Internet je plný verzí, které umožňují jet i více než třicet kilometrů v hodině,“ připomněl muž. Policisté pak v takovém případě musí řidiči vyšší rychlost prokázat.

Pokud existuje na silnici jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen ho použít.

Jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.

Pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.

Povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu.

V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.

Na sdílených elektrokoloběžkách, jejichž trend se ve větších městech v posledních letech rozmáhá, však lidé mohou jezdit bez obav. Rychlost je omezená na stanovených pětadvacet kilometrů v hodině a v některých zónách dokonce na patnáct.

I pro tyto jezdce však platí pravidla. Podle zákona jsou cyklisty, do osmnácti let tak musí mít povinně přilbu. S koloběžkou se lze rovněž vydat pouze na silnici, do vyhrazených cyklopruhů nebo využít cyklostezek. Naopak na chodníku je jízda na koloběžce zakázána a řidič ji tak může pouze vést.