Obchvat Mikulova:

délka: 3,9 kilometru

náklady: 1,9 miliardy korun

aktuální stav: vydané územní rozhodnutí

začátek stavby: asi 2021

uvedení do provozu: nejspíš v roce 2024

Krajští úředníci se museli vypořádat s osmnácti odvoláními a stovkami stran textu. Rozhodli po patnácti měsících. „Máme připravenou dokumentaci, v červnu chceme požádat o stavební povolení,“ sdělil Mátl na svém twitteru.

Posun v přípravě důležité stavby přivítal také mikulovský starosta Rostislav Koštial. „Uděláme maximum pro to, aby výstavba obchvatu začala co nejdříve. Ale bojím se, aby do toho ještě nezasáhli aktivisté,“ uvedl starosta.

Silničáři chtějí se stavbou části D52 nejblíže rakouským hranicím začít v roce 2021, hotovo má být o tři roky později. Celkem ještě musí postavit třiadvacet kilometrů dálnice.