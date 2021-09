Přestože asistentka pracuje samostatně a nese za porod zodpovědnost, lékař je vždy v případě komplikací připraven zasáhnout. „Zajištění bezpečného porodu je pro nás alfou a omegou. Chceme to doplnit právě empatickým přístupem k rodičkám a nabídnout jim více komfortu a individualizovanou péči. My jako lékaři budeme stát v pozadí, sledovat a případně zasáhneme,“ uvedl vedoucí perinatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Petr Janků.

Centrum porodní asistence je koncept péče, kdy se o ženu stará jedna asistentka. Od předporodních konzultací, přes porod samotný, až po následnou péči. Asistentka je přitom připravena k ženě vyrazit kdykoli. Rodička má tak jistotu, kdo ji porodem bude provázet. To je novinka. „Přirozený porod vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě rodiny nesou po celý život. Naším cílem je, aby tento zážitek byl co nejlepší,” vysvětlila vedoucí porodních asistentek bohunické nemocnice Miloslava Kameníková.

Prcek je spíš kliďas než divočák, říká o malém Vincentovi jeho matka Tereza Rašková. Ratolest porodila před měsícem, přičemž celým procesem ji prováděla porodní asistentka. „Bylo to takové klidnější, přirozenější, rychlejší. Určitě mi to moc pomohlo,“ popisuje Rašková. Právě individuálnější přístup, komplexnější péči a bezpečný a přirozený porod slibují v Centru porodní asistence, které od příštího měsíce otevírá v Bohunicích a na Obilním trhu Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno.

