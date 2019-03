Vůbec poprvé se brněnským divákům představí filipínští ohňostrůjci. „Ohňostroje historicky vznikly v Asii, proto je vždy pro všechny evropské festivaly obrovským lákadlem, když na jejich přehlídce mají ohňostrůjce z Asie. Letos se festivalu v sobotu 8. června zúčastní společnost z Filipín, která pořádá jeden z největších ohňostrojových festivalů na světě,“ popsal za organizátory Ondřej Morávek.

Jeden ze soutěžních večerů bude patřit i předním evropským tvůrcům. „Poprvé se divákům v Brně představí společnost z Norska, která je jednou z nejvýraznějších nejen ve Skandinávii. Norové za poslední dva roky ovládli mnoho soutěží v Evropě,“ přiblížil Morávek.

Filipínci i Norové své ohňostroje odpálí nad Brněnskou přehradou. Vodní hladinu ozáří svým dílem také Brňanům už známí tvůrci z Portugalska. „Jsou zatím nejúspěšnějšími účastníky festivalu, vyhráli už pětkrát,“ připomněl Morávek.

Festival Ignis Brunensis



- doba trvání: 24. 5. – 15. 6.

- ohňostroje nad přehradou: česká produkce 1. 6., portugalská produkce 5. 6., filipínská produkce 8. 6., norská produkce 12. 6. Nad Špilberkem: 24. 5. a 15.6.

- doprovodné akce: dopravní nostalgie, léto na biskupském dvoře, dětské dny uprostřed Evropy, Den policie v centru Brna.

Na festivalu se odrazí i letošní výročí hromadné dopravy v Brně. Organizátoři mu věnují první ohňostroj akce 24. května nad Špilberkem. Brno bylo první město na našem území s hromadnou dopravou. Ta ve městě funguje už 150 let.

Organizátoři festival letos propojí s červnovou Dopravní nostalgií. Ve stanech na náměstí Svobody lidé uvidí ukázky historie hromadné dopravy i současné technologie. Na stejném místě bude k vidění také historický kropicí vůz. „Vystavíme tam legendární tramvaj Grácku z roku 1919 spolu s kropicím vozem,“ zmínil ředitel brněnského Technického muzea Ivo Štěpánek.

Letošní ročník přinese novinku pro cestující z celé jižní Moravy. V době konání festivalu pro ně dopravci posílí spoje do všech okresních měst. „Ze sobotních festivalových událostí se lidé dostanou prakticky do celého kraje. Posíleny budou autobusové spoje směrem do Znojma nebo vlakové spoje do Břeclavi. Pokud ani ty nebudou nápor stíhat, jsme připravení přidat další,“ uvedl za společnost Kordis Květoslav Havlík.

Poslední ohňostrojový večer v režii českých tvůrců připomene výročí brněnských univerzit. Odehraje se nad Špilberkem.