V roce 2013 založila nadační fond Pro dětský smích. „Díky fondu jsem mohla začít pomáhat konkrétním dětem a jejich rodinám. Před třemi lety jsme začali nabízet školení pro rodiny s dětmi s vážnými nemocemi, jako je rakovina nebo epilepsie,“ říká.

„V této práci je skvělá ta okamžitá zpětná vazba, vděčnost rodičů a rozzářené oči dětí,“ dodává.

Velmi obdivuje doktory, kteří se starají o onkologické pacienty. „Před rokem jsem začala pracovat jako fundraiserka pro Masarykův onkologický ústav. Pomáhám získávat peníze pro podporu činnosti ústavu. Je to pro mě velká čest pracovat pro tuto instituci,“ myslí si.

V září se jí podařilo zorganizovat benefiční koncert v katedrále Petrov jako poděkování zdravotnickému personálu v první linii během pandemie Covidu. „Na akci jsme pro lékaře vybrali čtvrt milionu korun,“ říká.

Podpora rodin nemocných dětí není jen o penězích. „Za ty roky jsme pomohli desítkám rodin, s mnoha rodiči jsem stále v kontaktu a některé z nich považuji za své přátele. Když navštěvuji brněnský Klokánek, cítím se jako bych byla s druhou rodinou,“ dodává.

Tobiášová by nemohla pomáhat ostatním, kdyby neměla podporu vlastních přátel a rodiny. „Mám patnáctiletého syna. Už jako malý se mnou jezdíval za dětmi do Klokánku a podobně. Myslím, že to pro něj byla nenahraditelná zkušenost. Pochopil, že v životě někdy nevypadá všechno jen růžově. Pamatuji si, že za mnou několikrát i přišel s tím, že nové hračky nebo oblečení nechce a že bychom je měli odvézt někomu, kdo je potřebuje víc,“ vybavuje si.

Alici Tobiášovou ocenili lidé v online hlasování soutěže Žena regionu. Postoupila do finále, které se uskuteční 12. října v Senátu Parlamentu České republiky. „Soutěž určitě pomohla naši nadaci zviditelnit. Už máme naplánované další benefiční akce. Třeba dražbu exkluzivních vín, jejíž výtěžek půjde rodině dítěte s nemocným srdcem. Snad se i přes současná vládní omezení akce v prosinci uskuteční,“ doufá.