Fakultní nemocnice Brno rozšiřuje testovací místa, od čtvrtka se mohou objednaní pacienti s žádankou nechat vyšetřit v pojízdném autobusu Covid bus.

Pojízdný covidbus bude testovat pacienty na covid | Foto: Fakultní nemocnice Brno

První stanoviště autobusu je před hlavní branou brněnských veletrhů, kde zůstane až do 16. října. „Přesunovat se bude podle potřeby. Příští týden upřesníme, kde budou stěry probíhat příště. Plán je, že by měl autobus na každém místě zůstat týden. Pokud by ale se objevila nákaza třeba v domově seniorů, může přijet i tam, jsme na to připravení," vysvětlila mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.