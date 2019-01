Brno – Dvěma sty tisíci přispěje Jihomoravský kraj na Týden ruské kultury. Pro dotaci se ve čtvrtek na zasedání rozhodli zastupitelé. Šestačtyřicet z nich se vyslovilo pro přidělení dotace, dva byli proti. Při projednávání se strhla bouřlivá diskuze, když proti schválení vystoupil Jan Vitula z opoziční TOP 09.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

„Nechceme propagovat ruskou kulturu v době, kdy Rusko bezohledně okupuje Ukrajinu. Vzhledem k historii České republiky bychom měli být k této situaci obzvlášť citliví. Je to jako bychom chtěli v osmatřicátém organizovat týden německé kultury," prohlásil Vitula.

Na to reagoval hejtman Milan Hašek, který vyzval zastupitele ke schválení. „Je hloupost, aby Jižní Morava trestala ruskou kulturu za to, co se děje na Ukrajině. Dílo Čajkovského nebo ruský balet nemá přece s politickými postoji nic společného," řekl Hašek.

Obvinil Vitulu, že se snížil na úroveň Vasila Biľaka. Podle Vituly ale kultura byla vždy jedním z nejúčinnějších nástrojů propagandy.

Do debaty se zapojil i náměstek hejtmana Stanislav Juránek z KDU-ČSL. „Pamatuji si, jak se v roce 1978, když jsem byl na vojně pálily Zpěvy staré Číny. Nerad bych se vydával stejnou cestou. Kultura je oblastí, ve které bychom se měli potkávat a vzájemně se obohacovat," uvedl.

Souhlasil i jeho stranický kolega David Macek, který připomněl důležitost hledání dialogu.

KLÁRA ČÁPOVÁ