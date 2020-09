Jednou z nich byla ale i ta u starobylé věže. Za ní se oddali romantickým výhledům. Moře šumělo a zvuk narážejících vln naprosto přehlušil to, co se dělo před věží. „Když jsme se vrátili, tak jsme byli v šoku. Někdo rozbil na autě sklo, a ukradl nám doklady, peníze, kreditní karty i tašky s oblečením. Navíc probodl pneumatiku, asi abychom nemohli zloděje pronásledovat,“ svěřil se Zdeněk Tihelka.

Okradení zůstali sami uprostřed noci, v cizí zemi a s jazykovou bariérou. „Když jsem začal měnit pneumatiku, tak přijel muž, který nám nabídl pomoc. Dokonce nám navrhl, abychom u něj přespali. Před čtvrtou ráno volal manželce, že přijedou hosti,“ přiblížil Tihelka zážitek z osmého srpna.

Sbírka

Dočasný domov nabídli novomanželům Francesco a Grazia Ferrazzanovi z nedalekého San Nicandra. A stali se z nich blízcí přátelé. Italská rodina pomáhala, jak mohla. To ocenil i italský předseda vlády Giuseppe Conte, který telefonoval Francescovi. „Vaše gesto ctí zemi i celou Itálii,“ poděkoval Conte, který mluvil i s novomanžely. A jeho sestra jim pak předala dar.Podle Tihelků se stalo se opravdu něco neskutečného a neuvěřitelného. „Přijali nás, a přitom nás předtím vůbec neznali, navíc je doba koronaviru. Navíc nám Francesco a Grace připravili krásné narozeninové překvapení, při kterém jsme zažili svatební atmosféru,“ svěřil se Zdeněk jen pár dnů po návratu domů.

Mladým manželům z Moravy pomáhali ale i další Italové. Dokonce udělali sbírku, aby měli Kamila se Zdeňkem zpátky hotovost, o kterou při krádeži přišli. Pomáhali jim i policisté, ambasáda i další místní, podařilo se tak najít i část osobních dokladům včetně řidičského průkazu.



O okradeném manželském páru z České republiky a následné vlně solidarity informoval také tamní tisk i televize. „Občané a místní policie začali sbírat finanční prostředky na pomoc páru na svatební cestě,“ uvedla například televize Norba.

Ze svatební cesty se Kamila a Zdeněk nakonec vrátili po třech týdnech a s krásnými vzpomínkami na dobrosrdečné Italy. Francesca s Graziu by rádi přivítali doma, a to ještě letos. „Chtěli bychom všem moc poděkovat. Velké díky patří hlavně celé rodině a lidem, co se nám snažili nějak pomoc a zapomenout na nepříjemnou událost.....Velký dík za dary, peníze a hlavně krasné vzpomínky které jsme mohli prožít, ani nevíte jak moc bylo těžké od vás odjet zpět domů… Máme krásné vzpomínky na vás, které jsou v hloubce našich srdcích,“ vzkázala při odjezdu z Itálie Kamila Tihelková.