Jižní Morava – Na jižní Moravě dlouhodobě klesá nezaměstnanost. Dostala se na 5,9 procent, což je o 0,2 procenta méně než v srpnu. Spolu s červnem je tak září měsíc s nejnižší nezaměstnaností. Je to nejméně od ledna 2009.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Ekonomice se teď daří a spousta firem nabírá nové zaměstnance. Množství lidí bez práce tedy teď bude klesat. Se zimou ale jako každý rok opět vzroste, protože ubude pracovníků v zemědělství a na stavbách," uvedl finanční analytik Michal Kozub.

Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové stejně jako v minulých letech pracovní trh v září ožil. „Skončilo období letních dovolených a firmy opět naplno rozjely výrobu. Zároveň stále probíhají sezónní zemědělské a stavební práce. K zaměstnanosti přispívá i doznívající turistická sezóna," uvedla Beránková.

V Brně je přitom se Znojemskem téměř nejvyšší nezaměstnanost v kraji. O 0,1 procenta nezaměstnaných více se nachází na Hodonínsku.

Podle Kozuba největší poptávka převládá o dobré řemeslníky.

Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji:Okres - Počet nezaměstnaných* srpen 2016/ Počet nezaměstnaných* září 2016/ Podíl nezaměstnaných (v pct.) srpen 2016/ Podíl nezaměstnaných (v pct.) září 2016

Blansko 3523 (3376)/ 3445 (3277)/ 4,8/ 4,7

Brno-město 18.815 (17.896)/ 18.294 (17.355)/ 7,3/ 7,1

Brno-venkov 6451 (6417)/ 6255 (6208)/ 4,6/ 4,4

Břeclav 3877 (3752)/ 3737 (3593)/ 4,8/ 4,6

Hodonín 7993 (7752)/ 7782 (7521)/ 7,5/ 7,2

Vyškov 2400 (2222)/ 2318 (2137)/ 3,7/ 3,5

Znojmo 5602 (5581)/ 5418 (5396)/ 7,4/ 7,1

Jihomoravský kraj 48.661 (46.996)/ 47.249 (45.487)/ 6,1/ 5,9

*Celkový počet nezaměstnaných, čísla v závorkách udávají počet uchazečů ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání.

Zdroj: Úřad práce ČR

HANA DRAHOKOUPILOVÁ