Zástupci ruské banky následně v pátek vydali prohlášení, že zkracují otevírací dobu do dvou odpoledne, na mnohé čekající se tak nedostalo. „Už ve čtvrtek jsme se objednávali na třetí hodinu. Ráno nám to ještě připomínali a teď je zavřeno,“ rozhořčeně sdělil Václav Novák. Ani naštvané zopakování, že jsou objednaní, mu do budovy nepomohlo.