Nepříjemnou pachuť na patře po sobě zanechal nedávný happening umělce Lubo Kristka ve Vranově nad Dyjí. Kristek se rozhodl uměleckou formou reagovat na vleklé spory s městysem kvůli jeho soše umístěné na nábřeží pod vranovským zámkem. Utajeným happeningem rozhořčil vedení městyse. Emoce pak neudržela na uzdě především místostarostka Alena Horná.

Jak již Deník dříve informoval, Horná se dostavila na akci po jejím ukončení. Kristka nazvala šaškem a vzájemnou slovní přestřelku s účastníky happeningu ukončila plivancem na jednoho z fotografů. Video s plivancem pak kolovalo po internetu. Za své jednání se lékařka Horná, která v minulosti kandidovala do tamního zastupitelstva za KSČM, později omluvila. „Po celém excesu mi došlo, jak všemocná jsou média a lituji a ospravedlňuji se,“ řekla po události Horná.

O Kristkovu sochu přitom mělo před třinácti roky zájem samo vedení městyse. O jejím umístění jednal s Kristkem tehdejší starosta František Texl. „Jsem z toho smutný. Je to něco, co s stát nemělo. Radnice mohla zareagovat podstatně jinak. Ale je to dlouhodobý spor mezi Kristkem a radnicí, ve kterém ani jedna ze stran nebyla bohužel ochotna najít řešení,“ řekl stručně Texl.

Někteří místní, které Deník oslovil, nechtěli chování Horné nijak komentovat. Jiní ji omlouvali. „Nechala se prostě vyprovokovat. Účastníci toho happeningu ji zesměšnili, ona už nevěděla, jak reagovat. Jinak je to velice vyrovnaná žena. My, co tady sedíme, stojíme za místostarostkou,“ řekl Jan Pecina, který včera se skupinkou přátel přemýšlel o tom, co se po happeningu stalo.

Podporu má Horná také u starosty městyse. „Nezaznamenal jsem negativní názor na to, co se po happeningu napsalo v tisku. S kým jsem mluvil na obci, tak všichni stojí na straně městyse. Nikdo nemluvil ani o případném požadavku na její rezignaci,“ konstatoval starosta Lubomír Vedra.

Videozáznam, na kterém je nestandardní chování místostarostky vnímá Vedra jako neobjektivní. „Bylo sestříhané. To, jak se zachovala byla její momentální reakce. My nejsme vrcholoví politici, jak o tom někdo mluvil. Jsme politici na té nejnižší úrovni a já toto jako problém nevidím. Děláme práci pro obec a paní místostarostka obhajovala jak mne tak obec. Happening byl vyloženě udělaný proti obci a proti zastupitelům,“ dodal.

Socha Dyje – osud stromu, vytvořená v roce 1968, je součástí mezinárodního projektu poutních míst Kristkova podyjská glyptotéka, kterou Kristek ve spolupráci s pěti kraji tří států vytvořil v letech 2005-2006.