Délku trasy si každý určí sám. „Lze si vyjít třeba na dvacetikilometrovou procházku a přitom nahlédnout do pivovarů. Nejde o zážitek na den. Při každém výletu je možné jít jinudy a ochutnat nová piva,“ uvedl tvůrce stezky Michal Burian.

Návštěvníci ochutnají piva v devíti podnicích a dostanou se do sedmi pivovarů. Mezi ně patří třeba Gardo, Doubravník, Kvasar nebo Genius noci. Stezka funguje od prvního dubna a bude dostupná nepřetržitě.

Pivní stezka

- Kde: Tišnovsko

- Odkdy: 1. dubna

- Provoz: celoroční

- Co navštívit: malé pivovary, hospody, pivní lázně

- Počet hospod: 9

- Počet pivovarů: 7

- Jak ji projít: pěšky, na kole, chystá se i autobus

- Kudy jít: Tišnovem, Senticemi, Lomnicí, Doubravníkem, trasu si turisté volí sami

- Doprava z Brna: autobusové zájezdy

- Hra: karta na sbírání razítek, za čtyři razítka lidé dostanou pivní suvenýr, za sedm pivní snídani, sud či pobyt v lázních

Procházku doplňuje i soutěž, při níž lidé sbírají razítka do hrací karty. „Za dvě půllitrová piva účastníci dostanou jedno razítko. Za sedm razítek pak mohou vyhrát pobyt v pivních lázních,“ řekl Burian.

Stezka vedoucí turisty do hospod zaujala třeba Matěje Bačovského. „Je to super nápad. Pravidelně se účastním burčákového pochodu, takže je paráda, že to někdo přetvořil na pivní stezky,“ pochvaloval si mladík.

Stezka má pomoci rovněž k lepší spolupráci mezi sládky. „Na Tišnovsku je šest pivovarů, ale není to důvod k rivalitě. Spíše bychom se měli vzájemně podporovat,“ myslí si Jana Pavlišová z pivovaru Genius noci. Nový, sedmý pivovar, přibude v létě.

Kdo má rád pivo, ale při jeho popíjení se mu nechce zdolávat kilometry, může využít autobus. „Právě domlouváme přepravu, která by lidi mezi pivovary vozila,“ dodala Pavlišová.