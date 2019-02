Jižní Morava – Přestože nezaměstnanost na jihu Moravy letos v lednu oproti prosinci vzrostla, její míra 4,1 procenta patří k nejnižším, jakých trh práce v regionu v prvním měsíci roku za posledních dvacet dosáhl. Plyne z údajů Úřadu práce České republiky.

Rozhovor na konci týdne s Ivarem Mesenským z agentury WOLF HUNT. | Foto: Deník / Attila Racek

Pokračuje tak éra nízké nezaměstnanosti, která poznamenala už celý loňský rok. „Na trhu práce chybí aktivní uchazeči o zaměstnání a firmy se o lidi přetahují. Nenabízí jim práci, ale lepší práci, která je bude více bavit,“ komentuje situaci zakladatel brněnské firmy Wolf hunt Ivar Mesenský.

Kdo je Ivar Mesenský

• Narodil se 8. května 1986 v Brně.

• Osm let se zabývá zakázkovým náborem pracovníků. Nejprve v agentuře, později na volné noze. • V roce 2016 založil spolu s Ondřejem Havlíčkem headhunterskou kancelář Wolf hunt.

• Vhodné zaměstnance nehledají jen jihomoravským firmám, pracují i pro zahraniční klienty.

• Ve volném čase rád hraje florbal a tráví chvíle s manželkou.

Zabýváte se zakázkovým náborem. Co to obnáší?

Najímají si nás firmy, abychom pro ně našli vhodné zaměstnance. Většinou je musíme přetáhnout z jiné společnosti. Jsou to lidé, kteří umí něco, po čem je na trhu poptávka. Přistupujeme k nim tak, že oni sami práci nehledají, ale my je musíme přesvědčit, aby v současné práci dali výpověď a podepsali smlouvu u našeho klienta. Lidově řečeno, jsme lovci hlav.



Projevila se na vaší práci nynější velmi nízká nezaměstnanost?

Ano. Dříve jsme s našimi službami oslovovali firmy. Například v roce 2013, kdy se průmysl vzpamatovával z ekonomické krize, bylo běžné, že personální agentury volaly do firem s otázkou, jak řeší nábor. To se změnilo, zakázky nyní přichází za námi.



Které profese chybí na jižní Moravě nejvíce?

Specialisté v oboru informačních technologií a stavební a montážní dělníci. Jihomoravský kraj dobře odráží situaci v celé republice, jelikož je velmi silný na výrobu i na vývoj. Jsou tady výrobní firmy například ve Slatině, Modřicích nebo Hustopečích, stejně jako centra vývoje, například v Holandské ulici v Brně.

