Některé části parku vyžadují jen opravu, například čínský pavilon. „Kolem pavilonu byla však čínská zahrada, která za tu dobu téměř zmizela. Tu jsme museli celou vysázet novou,“ sdělil kastelán Zdeněk Škrabal. Park se rozkládá na svahu strmého hradního kopce, to byl také podle Škrabala největší problém celé přestavby.

Na začátku přestavby ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková prohlásila, že symbolem obnovených zahrad bude hruška. „V devatenáctém století, v době největšího rozkvětu parku, tady totiž rostlo mnoho hrušní,“ vysvětlila Goryczková. I toto se snažili památkáři zachovat. Zahradníci tedy na místě zasadili stovky nových stromů.

Škrabal uvedl, že dotace stačily na úplnou obnovu zahrady. „Jediné, co jsme neopravovali, byl skleník. To by bylo příliš nákladné,“ zhodnotil kastelán. S opravou skleníku však ani nepočítali.

Návštěvník hradu Pernštejn Petr Coufal z Tišnova o nových zahradách vůbec nevěděl. „Jezdíme sem celkem často. Až bude zahrada otevřená, určitě ji rádi navštívíme,“ řekl.

