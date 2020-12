Složitou kovovou konstrukci připevnili dělníci k boční stěně panelového domu v Nachové ulici v Řečkovicích. Řada zvědavců místo obchází a hádá, k čemu by mohla sloužit. Zařízení podobné výtahu budou obyvatelé domu využívat pro parkování svých aut. Někteří z místních projekt kritizují.

Některým lidem se zařízení nelíbí, Petr Štéc z Řečkovic ji na sociální síti Facebook nazval monstrem. „Opravdu to budou garáže? Místa na parkování v okolí není zase tak málo. Říkám si, že to bude nejspíš dost náročné pro lidi, co bydlí hned vedle,“ komentoval.

Podle starosty městské části Marka Viskota má stavba řešit chybějící parkovací místa pro obyvatele domu. Kvůli jejich nedostatku nemohla část bytů projít kolaudací. „Původní investor vybudoval bytový dům v Nachové ulici bez odpovídajícího počtu parkovacích míst. Současný majitel stavby tento problém řeší podle vlastního uvážení. Radní městské části nemohli do přípravy projektu zasáhnout,“ řekl starosta.

Jak takový výtah funguje, se podívejte v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Firma zvolila vybudování parkovacího výtahu kvůli tomu, že jí v okolí nepatří žádný jiný vhodný pozemek. „Samozřejmě nejjednodušší by bylo zaparkovat auta v jedné úrovni na klasickém parkovišti. U Nachové ulice ale nevlastníme žádný dostatečně velký pozemek na to, abychom ho mohli zbudovat,“ odůvodnil vybrané technické řešení parkoviště jednatel firmy KUKLY II Pavel Knapec.

Hluk? Žádný strach

Rozestavěný dům firma před lety získala od původního investora, který se dostal do insolvence. „Dům jsme koupili v pokročilé fázi výstavby. Problém chybějících parkovacích míst řešil už minulý majitel. S nákupem nemovitosti jsme ho zdědili my,“ doplnil Knapec.

Podle něj se místní nemusí bát, že by je provoz výtahu rušil svým hlukem. „Konstrukci jsme podrobili měření, které vyhovuje českým technickým normám,“ řekl.

Potíže s parkováním často řeší i Dana Sedláková z Řečkovic. U svého domu často nenajde volné místo. „Už mnohokrát jsem musela auto nechat klidně sto metrů daleko od domu a zbytek s dětmi dojít pěšky. Parkování v Brně je dlouhodobě problém. Takový parkovací výtah by mohl být teoreticky řešením. Pokud se ujme a lidé s ním budou spokojení,“ myslí si.

Firma do budoucna nevylučuje stavbu podobných parkovacích stání i u dalších domů, které v Brně vlastní.