Milovníci vína na jihu Moravy řeší před nadcházejícím víkendem rébus, kam vyrazit. Do Mikulova, Znojma nebo do Strážnice na vyhlášená vinobraní? Pálavské vinobraní v Mikulově na Břeclavsku začíná v pátek odpoledne.

Druhý zářijový víkend v Mikulově na Břeclavsku patří Pálavskému vinobraní. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Třídenní festival tradičně do města pod Pálavou přiláká desítky tisíc lidí z celé republiky i zahraničí. „Atmosféra Pálavského vinobraní je neskutečná. Miluji to tady. Už jsem na místě. Tradičně začínáme výstupem na Svatý kopeček, pak se podíváme do hrobky na náměstí a navštívíme výstavu vín na zámku. Ochutnáme také víno u obřího sudu. Těšíme se na kulturní vystoupení, kterých je tu nepočítaně a doslova na každém rohu. A také na historický průvod," řekla v pátek krátce po poledni Deníku Rovnost Jiřina Piňosová z Prostějova.

Souběžně se slavnostním zahájením vinobraní začne na mikulovském zámku Národní soutěž vín mikulovské podoblasti. A bude co ochutnávat. „Návštěvníci si na zámku koupí degustační bločky, které vymění za vybrané vzorky vín. Těch bude letos v Mikulově na Pálavském vinobraní úctyhodných 655, je tedy z čeho vybírat a každý si najde to své,“ informovala ředitelka akce Petra Eliášová.

Návštěvníci zámku si mohou kromě lahodného vína dopřát také komentované prohlídky. V zámecké zahradě se pak mohou zapojit do dobrovolného projektu 450 ml Naděje a pomoci sedmiletému Matějovi ze Zlína, který hledá vhodného dárce kostní dřeně.

V sobotu přijede na mikulovské náměstí historický průvod s králem Václavem IV. a královnou v podání známé herečky Chantal Poullain. Součástí programu jsou také kejklířská vystoupení, přehlídky kostýmů, doprovodné programy pro děti i dospělé.

Na scéně v mikulovském amfiteátru pak vystoupí řada známých hudebníků a kapel. No Name, Jelen, Čechomor, Katarína Knechtová, Anna K., Slza a desítky dalších účinkujících. „Každá věková kategorie si určitě najde to své. V programu jsou i spousty cimbálových a folklórních vystoupení. Kromě známých hudebních jmen však do města pod Pálavou zavítají také vzácní hosté, aby diskutovali s širokou veřejností na témata spojená s vínem a vinařskou kulturou v jejich oborech, konkrétně jde o kardiochirurga Jana Pirka, pianistu Ivo Kahánka, architekta Václava Hlaváčka a uměleckého skláře Jiřího Pačínka,“ dodala Petra Eliášová ze společnosti Mikulovská rozvojová, která akci pořádá.

V Mikulově pro návštěvníky vinobraní vyhradili několik parkovišť a k dispozici bude zdarma kyvadlová autobusová doprava. Ta zajistí spojení na nádraží, náměstí i amfiteátr. Novinkou je pak sjednaná taxi služba s předem pevně danou cenou.

Znojemské historické vinobraní

Největší kulturní akce roku začíná v pátek také ve Znojmě. Třídenní Znojemské historické vinobraní láká podobně jako Mikulov na dobový průvod městem, řadu vystoupení a skvělé víno. Letošní ročník je ve znamení tří zásadních novinek. V roli královny Elišky Přemyslovny se poprvé představí herečka, znojemská rodačka Marta Dancingerová. Po více jak třiceti letech předává Václav Beran pomyslné režisérské žezlo Šárce Charvátové, kterou návštěvníci dosud znali právě jako královnu historického průvodu.

Příchozí si užijí i adrenalinovou podívanou. „Třetí novinka patří do historického programu. Před zraky návštěvníků přejdou profesionální provazochodci prostor zvaný Jáma mezi kostelem svatého Mikuláše a rotundou svaté Kateřiny v délce bezmála sto dvaceti metrů. Je to další programový bod, který bude pro návštěvníky opravdu unikátní. Vedle rytířských turnajů a ohňových show dodá na dalších adrenalinových zážitcích,“ sdělil František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, hlavního pořadatele vinobraní.

V kraji vyhlášené vinobraní se koná v sobotu také ve Strážnici na Hodonínsku. S krojovaným průvodem, tradičním jarmarkem i folklorními vystoupeními.

