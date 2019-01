Jižní Morava /ANKETA/ – Problémy čekají i na Jihomoravany, pokud prezident Miloš Zeman přijme demisi vlády. V úterý ji podal premiér Bohuslav Sobotka kvůli nejasnostem v podnikání ministra financí Andreje Babiše. „Běžně by v tomto období ministerstva vyjednávala o státním rozpočtu. V tomto rozpoložení si neumím představit, jak tato jednání pokračují," okomentoval situaci rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Ohrožená pádem vlády je třeba transformace fakultních nemocnic. Podle zákona, který letos projednávali poslanci, by od začátku příštího roku měly nad fakultními nemocnicemi převzít záštitu univerzity. Díky tomu měl být jejich provoz transparentnější a efektivnější. „Zákon prošel teprve prvním čtením, takže pokud dojde k rozpuštění parlamentu, žádné další čtení nebude a zákon se odloží,“ vysvětlil ředitel brněnské fakultní nemocnice Roman Kraus.

Zásadní jsou podle něj ale i další projekty, které čekaly na schválení parlamentem. „Jde například o gynekologicko-porodnickou kliniku. Ještě k ní nemáme registraci, pokud vláda nebude fungovat, mohla by se zrušit,“ dodal Kraus.

STADIONU SE KOMETA MOŽNÁ NEDOČKÁ

Odměnu za extraligový titul, který po jedenapadesáti letech do Brna přivezli hokejisté Komety, tedy nový stadion za Lužánkami, může demise vlády zasáhnout také. „Jeho případná realizace z části závisí na rozhodnutí vlády. Stejně tak je na tom i plánované Janáčkovo kulturní centrum,“ konstatoval brněnský primátor Petr Vokřál.

Ohrožený by podle něj ale neměl být letošní závod Grand Prix. „Máme už asi čtyři pětiny potřebných peněz a byla by škoda, kdybychom ho nezvládli zaplatit. Jsou ale i jiné akce, které čekají na schválení a finance, a nikdo neví, co přijde,“ doplnil primátor.

ŘIDIČI SE BÁT NEMUSÍ

Mezi Jihomoravany se objevily i obavy, jestli ředitelství silnic a dálnic dokončí v plánovaném čase výstavbu rychlostních silnic D43 a D52 nebo velkého brněnského okruhu. „Tyto záležitosti řešíme už deset nebo dokonce dvanáct let, je to tedy věc několika vlád. Nebudeme hledět na aktuální politickou situaci. Jsme tu od toho, abychom stavěli a udržovali silnice a máme plány na mnoho let dopředu,“ uklidnil mluvčí ředitelství Jan Rýdl.

NOVÉ NÁDRAŽÍ I BEZ VLÁDY

Stejně tak případná demise vlády neohrozí plánovanou stavbu nového brněnského hlavního nádraží. „Projekt připravujeme několik let, aktuální politická situace na něj nemá vliv,“ konstatoval mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

ANKETA: Jaký bude mít vliv pád vlády na Jihomoravský kraj a Brno?

Vnímám návrh premiéra jako nešťastný. Vláda by měla zůstat do konce volebního období, připravit rozpočet a dokončit rozpracované projekty. Na podzim o ní mohou rozhodnout voliči. Nechci zatím předjímat, jaký vliv by demise měla na jihomoravské projekty.

Bohumil Šimek, 58 let, hejtman Jihomoravského kraje

