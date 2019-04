Doporučení předložil Petr Valihrach z tamního uskupení Pro Kyjov. „Navrhli jsme zřízení funkce městského trubače neboli vyvolávače. Ten by byl oblečený v kroji a každou sobotu a neděli by ve stanovený čas hlásil obecní zprávy,“ plánuje Valihrach.

Cíleně tím míří ke zvýšení atraktivity města pro turisty i místní obyvatele. „Mezi lidmi se to rozkřikne a budou se chtít alespoň jednou přijít podívat. A pak třeba zjistí, že je hezké si sednout na náměstí na kávu na zahrádku, odpočinout si, dát si skleničku vína,“ dodává.

Inspiraci našel prý v Polsku, kde mají trubače na věži v Krakově. „Náměstí u nás vypadá přes den jako jedno velké parkoviště. Lidé si nakoupí a jedou pryč. V pět hodin, když zavřou obchody, je na náměstí mrtvo. Podobně je tomu o víkendu, kde je zde snad ještě méně lidí. Myslím si, že máme krásné náměstí a projekt by mohl fungovat,“ dodal Valihrach.

Rozhodnutí je nyní na radních města. „O nápadu víme, budeme se jím teprve zabývat. Zatím nedokážu říct, jestli to pomůže zatraktivnit turistickou nabídku ve městě, musíme to zvážit,“ řekl místostarosta Kyjova Antonín Kuchař.

Podle něj je třeba počkat na usnesení radních, kteří zasedají příští týden. „Pokud se zřízení městského trubače nedostane na program tohoto jednání, budeme se o něm bavit na dalším,“ upřesnil.

Nápad se líbí i Petrovi Petrů, řediteli základní umělecké školy v Kyjově. „Bylo by to pěkné. Otázkou ale je, kdo to bude dělat,“ zvažuje.

Městský trubač musí mít pode něj úroveň. „Musí mít pořádný kyjovský kroj, nesmí to být žádná atrapa. Navíc dobrých trubačů je málo. A když se k tomu někdo uváže, musí zaručit pravidelnost a spolehlivost akce, aby na něj lidé chodili. Myslím, že bude problém takového člověka najít,“ míní Petrů.

Historička Alena Káňová upozorňuje, že trubači na Břeclavsku ani na Hodonínsku tradici nemají. „V menších obcích býval dříve ponocný, ale trubači se zprávami ne. Museli bychom se vrátit v minulosti tak do osmnáctého století, kdy se například bubnovalo, že je vyhlášená válka a podobně. To proto, aby se zásadní informace dostaly mezi prostý lid, který tehdy z většiny neuměl číst. Snahy o zavedení trubače vnímám spíše jako milý pohádkový příběh,“ sdělila historička.

Ponocný je už nedílnou součástí letní sezóny v historickém centru Znojma. Muzikant a trumpetista Miroslav Kubák z Mašovic obléká kostým už dvanáctým rokem. Troubí na roh a zvučným hlasem vítá turisty. „Nechť jsou zde srdečně vítání ti, kdo do starobylého královského města Znojma zavítali, aby zde nejen dobrého vínka ze sklepů koštovali, ale především vědomostí patřičných o kraji a lidu načerpali,“ hlásá po večerech.