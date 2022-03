Nápad vyvinout vlastní aplikaci vznikl už při psaní bakalářské práce. Například na Slovensku se veškerá evidence stád dosud dělá pouze ručně a žádný přesný systém, který by problém řešil, neexistuje. Proto se před čtyřmi lety pustila do práce, následující dva roky pak věnovala testování. „Celkově máme v aplikaci již tisíce zvířat a desítky chovatelů. Při testování jsme ladili k dokonalosti i ty nejmenší detaily. Po ustálení na slovenském trhu chystáme expanzi do dalších zemí,“ těší se Sokolová.

Osmdesát tisíc korun z výhry v soutěži o nejlepší podnikatelský záměr nadějná studentka použila na zkvalitnění demo verze aplikace, grafiky a webových stránek. Jeden a půl milionu poté získala od rodiny, její příbuzní totiž sami patří k významným chovatelům. Prvním platícím zákazníkem se loni v srpnu stala farma čítající sto čtyřicet ovcí. „Doufám, že se podobně velká inovace ve prospěch chovatelů podaří udělat i v Česku,“ připouští žena.

V současné době aplikace nabízí využití dvou licenčních balíčků, konkrétně základní a každodenní péče. Kromě základního přehledu zvířat je doplněná o problematiku rozmnožování, kde si chovatel vytvoří připouštěcí plány, krycí listy i vyhodnocení. Výsledkem je tedy karta zvířete, kterou lze otevřít i prostřednictvím mobilu na louce. „Výpočet koeficientu příbuznosti a automatická tvorba rodokmenů zamezují páření mezi geneticky podobnými jedinci a podporují životní pohodu zvířat,“ vysvětluje Sokolová.

Aplikace Festada umí také mnoho dalších funkcí, jako čtení ušních známek přes fotoaparát v telefonu nebo vytváření přehledných grafů, které chovateli poskytnou informace o stádu. Aktuálně studentka pracuje na projektech v Česku, přislíbenou má spolupráci v Kanadě, Německu, Francii, Chorvatsku, Řecku, Paraguayi nebo Argentině. „Stále si pohrávám i s myšlenkou rozšíření evidence na ostatní hospodářská zvířata, všechno má ale svůj čas,“ hodnotí tvůrkyně úspěšného nápadu.