Jižní Morava – Novou kolekci nejlepších moravských a českých vín ochutnají od soboty návštěvníci Salonu vín České republiky. V historickém sklepení zámku ve Valticích na Břeclavsku vyberou výjimečně ze 101 vzorků. Návštěvnost každoročně roste. „V pátek odpoledne a v sobotu po obědě už narážíme na strop,“ upozorňuje hlavní sommeliér Národního vinařského centra Marek Babisz.

Pijete víno i doma nebo si od něj chcete mimo práci odpočinout?

Doma mě ani nenapadne si láhev vína otevřít. Prvotní impulz přijde většinou od mé manželky. Někdy dokonce ani žádnou láhev doma nemáme, ale snažím se mít vždycky něco dobrého k dispozici. Občas si pro zajímavost otevřeme i víno ze zahraničí: Francie, Německa nebo Austrálie. Ale kdykoli si dám víno, podvědomě pracuji a doma se o to snažím co nejméně.

Objevilo se mezi víny v nové expozici salonu výrazné překvapení?

Máme tam starou odrůdu Červenošpičák, která zatím v salonu nebyla. I dva vzorky Svatovavřineckého, které některé roky zcela chybělo. Jsem také zvědavý, co návštěvníci řeknou na fakt, že Salon vín nabízí jedenadvacet ryzlinků. Tato odrůda letos dominuje. Ryzlinky jsou fantastické.

Kdo je Marek Babisz



Je mu 42 let. Žije v Hruškách na Břeclavsku, kde je nově i místostarosta. Narodil se v Havířově. Má jedno dítě.

Vystudoval Střední vinařskou školu ve Valticích a také zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Lednici, obor zpracování zahradnických produktů.

Od roku 2006 je hlavní sommeliér Národního vinařského centra ve Valticích, kde má na starosti mimo jiné i Salon vín.

Ve volném čase rád cestuje, zahradničí a věnuje rodině.

V čem je hlavní síla salonu?

Je to komplex několika soutěží dohromady. Hodnocení začíná od píky po jednotlivých podoblastech. Vinaři letos přihlásili 2199 vzorků, což je rekord. Z tříkolového hodnocení pak vzejde sto nejlepších vín. Letos je to výjimečně 101 kvůli rovnosti bodů. Tím to dělá jednu z nejtěžších soutěží nejen u nás.

Chystáte pro příští rok nějakou změnu?

Zásadní neplánujeme, ale vždy vnímáme zpětné reakce od vinařů a degustátorů. S jejich podněty pracujeme. Dřív bylo finálové hodnocení až po Novém roce, ale vinaři už měli spoustu vín vyprodaných, proto jsme ho přesunuli na listopad a prosinec. Díky tomu se výrazně navýšil počet přihlášených vzorků. Při posledním hodnocení jsme rozšířili počet vín ve finálovém hodnocení z dvou set na čtyři sta. Hodnocení jsme museli rozdělit do dvou dní, ale zase to soutěž zkvalitnilo.

Jak si vysvětlujete, že vyhrálo už pošesté víno ze Zámeckého vinařství Bzenec?

Může se zdát, že to má předplacené…

…kompletní rozhovor si přečtěte v sobotním tištěném vydání Deníku Rovnost.