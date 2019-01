Jižní Morava - O poznání chudší rok čeká letos příznivce historických lokomotiv a vlaků. Provozovatelům mimořádných turistických linek totiž udělala čáru přes rozpočet Správa železniční dopravní cesty. U tratí využívaných jenom pro zážitkové jízdy totiž zvedne v polovině roku osminásobně poplatek za ujetý kilometr.

V Jihomoravském kraji se to týká tří tratí mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem, Sudoměřicemi a státní hranicí a Lednicí a Břeclaví. Zdražit tyto tratě se firma rozhodla kvůli nedostatku peněz na údržbu. „Jako řádní hospodáři usilujeme především o údržbu tratí, kde je pravidelná doprava. Ostatní úseky zpoplatníme specifickým tarifem,“ potvrdil mluvčí správy Pavel Halla.

Drahá údržba

Tratě, na kterých si stát či kraj neobjednává dopravu, jsou podle něj využívané jen několikrát do roka. „Hlavně k nostalgickým či pouťovým jízdám. Přesto jim musíme věnovat stejné, ne-li větší úsilí na zajištění provozuschopnosti,“ upozornil Halla.

Krok správce drah považují organizátoři historických jízd za likvidační. „Nechápu, jak mohlo zdražení o 816 procent projít. Je to likvidace vlakové dopravy tam, kde ji provozují či mohou provozovat soukromníci. A ovlivní to i mimořádné vlaky. Budeme muset zdražit jízdné. Proti tomuto jednostrannému cenovému diktátu jsme se už odvolali k Drážnímu úřadu,“ uvedl ředitel Klubu železničních cestovatelů Bohumil Augusta. Jeho klub využívá při svých akcích kromě jiných právě trať mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi na Blanensku.

Podle Jiřího Šimkůje ze sdružení příznivců kolejové historie Kolejová jsou už teď ceny historických jízd na hranici únosnosti. „Pokud se ze současných asi dvou set korun zdraží třeba na pět set, cestující to odradí. A organizátoři budou mít také menší zájem,“ podotkl Šimkůj.

Halla kritiku odmítl. „Vysoký poplatek je motivační. Aby si dopravci uvědomili, že na nepoužívaných tratích je nutná údržba a zvýšená kontrola. V budoucnu ale budou mít možnost si tyto tratě za tržní cenu koupit,“ slíbil Halla.

Méně jízd

Krok správy dopadá dokonce i na další státní firmu. Tedy České dráhy. Ty v sezoně pravidelně vypravují o víkendech a ve svátcích historický motoráček z Brna do Lednice. Zdražovat ale nechtějí. „Nostalgické vlaky provozujeme za podpory kraje, obcí a sponzorů. Z těchto zdrojů se také snažíme pokrýt navýšení poplatků,“ uvedla mluvčí drah Radka Pistoriusová.

Přesto připustila omezení. „Sezonu zahájíme o měsíc později, tedy až devatenáctého května. A provoz bude jen v sobotu. Neděle a svátky jen o hlavních prázdninách. Trať chceme ale podpořit i tím, že v období provozu lednických motoráčků nabídneme nově linky Břeclav Mikulov a Mikulov Lednice. Zvýšené tržby použijeme na úhradu dražšího poplatku,“ nastínila Pistoriusová.

Kastelánka lednického zámku Ivana Holásková o zdražení tratí říká: Zdražení jízdného by odradilo turisty

Jízda historickým vlakem do Lednicko-valtického areálu je oblíbenou možností dopravy k této památce, která je zapsaná na seznamu UNESCO. České dráhy, které motoráček do Lednice vypravují, ale kvůli vyšším poplatkům za tratě zvažují, že jízdy omezí. Zdražování neplánují. „Jen by to turisty odradilo,“ myslí si kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Využívají lidé možnost přijet do Lednice historickým vlakem?

Nejvíce lidí přijíždí těmito vlaky v období letních prázdnin, kdy jezdí lokálka z Brna do Lednice dvakrát denně, a z Břeclavi dokonce čtyřikrát. Myslím si, že tato nabídka je velmi atraktivní, málokdy je ale vlak plný. To je škoda, protože krajina v okolí Lednicko-valtického areálu je krásná a stojí za to, aby ji člověk viděl.

Proč vlakem nejezdí víc návštěvníků?

Lidé jsou líní a raději přijedou autem. Dalším důvodem může být špatná informovanost turistů. České dráhy historické jízdy nedostatečně propagují. Stále k nám chodí návštěvníci, kteří jsou překvapení, že se mohou do areálu dostat historickým vlakem.

Provozovatelé některých jízd vyhrožují, že budou muset zdražovat. Projeví se to podle vás nějak na zájmu o tuto atrakci?

Pokud cena jízdného opravdu vzroste, na zájmu návštěvníků o historické jízdy se to podepíše. Každé zvýšení cen znamená hlubší rozvahu lidí, zda peníze do atrakce investovat. Bojím se, že vyšší ceny návštěvníky odradí. (von)

Cyklisté místo vlaků? Klub je proti

Využít zrušenou železniční trať pro stavbu cyklostezky, nebo se pokusit o její obnovení? Zatímco některé jihomoravské obce prosazují první možnost, Klub přátel lokálek bojuje za návrat vlaků.

Spor se týká tratě Mutěnice Kyjov, kde v těchto dnech mizí poslední pražce. „Podali jsme na ministerstvo dopravy žádost o převod vlastnictví dráhy,“ uvedl předseda výkonného výboru klubu Marek Tomek.

Argumentuje tím, že trať ministerstvo dopravy úředně zrušilo koncem dubna 2009, ale klub využil tříleté lhůty a zažádal o obnovu řízení o jejím zrušení. Přesto se kvůli plánované cyklostezce letos začalo s odstraňováním kolejí. „Podali jsme u krajského soudu předběžné opatření, protože nelze demolovat něco, co je předmětem žádosti, dosud nepravomocně rozhodnuté,“ myslí si Tomek. Věří, že pokud mu soud vyhoví, práce se zastaví a klub podá restituční žalobu na navrácení trati do předchozího stavu.

Klub chce po obnově trati hlavně přitáhnout zájem lidí a zprovoznit půjčovnu drezín. Potom se pokusí obnovit železniční spojení mezi Kyjovem a Hodonínem. To se však nezdá starostovi Mutěnic a předsedovi svazku obcí Mutěnka Dušanu Horákovi. „Je lepší mít patnáct kilometrů cyklostezky, po které se projedou tisíce turistů, než aby tam jezdil jednou za týden vlak,“ myslí si Horák.

Klub přátel lokálek spolupracuje i na plánu obnovy části další rušené trati vedoucí z Čejče do Ždánic, konkrétně úseku z Terezína do Klobouků u Brna. Ten ještě není definitivně zrušený. V další části z Uhřic do Ždánic už jsou ale koleje dávno vytrhané. O tuto polovinu má zájem svazek obcí Ždánicko, chce tam postavit cyklostezku. (šmý)

Z kolejí mizí vlaky. Ohrožuje je integrovaná doprava

Ještě loni poměrně rušná trať se třinácti spoji denně, letos osiřelé koleje, po kterých se jednou za mnoho týdnů projedou nadšenci v historickém vlaku. Tak vypadá trať mezi Velkými Opatovicemi na Blanensku a Jevíčkem na Svitavsku.

Od loňského prosince, kdy začal platit nový jízdní řád, totiž klasické motoráčky nahradily autobusy. „Provoz na trati jsme zrušili kvůli spuštění integrovaného dopravního systému Pardubického kraje,“ uvedla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Jenže nový systém si nezískal jen příznivce. „Pracuji v Jeseníkách a ze Šebetova jsem se tam dostal pomocí dvou vlakových spojů. Nastoupil jsem a dojel až do České Třebové. Nebylo potřeba složitě přestupovat, hledat autobusové zastávky a podobně. Na to ale mohu se zrušením vlaku do Jevíčka zapomenout,“ povzdechl si Pavel Axman ze Šebetova na Blanensku.

Se změnou dráhy nepočítají. „Platí to pro letošek i příští rok,“ poznamenala mluvčí Pistoriusová.

Jasno má i Pardubický kraj, který vlaky do Velkých Opatovic objednával. „Vlak nahrazují dvě nové autobusové linky. Jedna z Moravské Třebové přes Velké Opatovice do Jevíčka a druhá z Jevíčka přes Chornici do Svitav,“ uvedl Lukáš Mareš ze společnosti Oredo, která dopravu v kraji organizuje.

Podobný osud potkal s rozšířením jihomoravského integrovaného systému také trať z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína na Znojemsku. Také ji nahradily levnější autobusy a správce dráhy dokonce začal s řízením o zrušení tratě.

Zachránit ji chce hevlínská radnice, která usiluje o bezplatný převod do svého vlastnictví. „Správa železniční dopravní cesty zatím stále nijak nereaguje na naše žádosti. Abychom byli na získání tratě připraveni, začali jsme jednat se Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Diskutujeme o možnostech spolupráce na budoucím využití tratě pro turistický provoz,“ sdělil hevlínský starosta Drahomír Nosek.

Správa železniční dopravní cesty včera potvrdila, že s prodejem tratě počítá. Seznam nabízených úseků má dnes schvalovat vláda. „Od vstupu do Evropské unie ale musíme vypisovat výběrová řízení a prodávat za tržní cenu. Bezúplatný převod není možný,“ upozornil mluvčí správy Pavel Halla.

Spolek pro veřejnou dopravu přitom vidí v Hevlíně šanci na přípravu ojedinělého projektu. „Inspirací může být dráha mezi dolnorakouskými Asparmem a Ernstbrunnem. Tamní sezonní provoz šlapacích drezín na víc než dvacetikilometrové trati je stále oblíbenější. Hevlínka má výhodu, že je kratší, má asi osm kilometrů, a vede po rovině,“ podotkl místopředseda spolku Jiří Kacetl.

Ten uvítal i letošní zapsání hevlínské výpravní budovy mezi české kulturní památky. „Je totiž na celé trati unikátní. Vypadá skoro tak, jak ji počátkem dvacátého století dělníci postavili,“ uvedl Kacetl. Na zrušenou trať se vlak možná letos vrátí, ale jen pro ojedinělou příležitostnou jízdu. „Abychom zachovali naději na udržení tratě jako takové, musíme od drah vlak objednat. Bude to u příležitosti nějaké akce v Hevlíně. Termín ještě vybíráme, nejspíš to bude v září při příležitosti setkání cyklistů,“ slíbil starosta Nosek.