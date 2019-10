Jižní Morava - Řidiči si stěžují na stav silnic v kraji a na to, že silničáři finišují s opravami na konci roku. Ti se brání. Nižší teploty údajně kvalitu asfaltu neovlivňují.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Není cesta, na kterou by silničáři položili nový koberec. A když už začnou ty tankodromy lepit, tak v závěru roku, kdy se jim na záda pomalu sype sníh. Redakci Deníku Rovnost oslovil důchodce z Břeclavi, kterému vadí stav silnic v okrese. „Podívejte se na silnici druhé třídy mezi Ladnou a Břeclaví, kde nedávno začali rozšiřovat jízdní pás. Teď to budou lepit do vody? Proč to neudělali v létě?“ rozčiloval se muž, který si přál zůstat v anonymitě.