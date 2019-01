Brno /ANKETA/ – Každých dvacet minut připraví v České republice nádorová onemocnění o život jednoho člověka. K úmrtím přitom často dochází zbytečně, kvůli zanedbání prevence i lékařských prohlídek. Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině se proto v Masarykově onkologickém ústavu v Brně rozhodli otevřít lidem své dveře. Chtějí veřejnost informovat a zbavit strachu z vyšetření.

Masarykův onkologický ústav. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

V sobotu třetího února tak lidé dostanou jedinečnou příležitost zblízka si prohlédnout pracoviště, kde lékaři i pacienti boj s rakovinou denně svádí. „Chceme zdůraznit význam screeningů a jak důležité je přijít včas. Podíváme se proto na oddělení radiologie, kde provádíme vyšetření k odhalení například rakovinu prsu. Lidé se navíc seznámí i s dalšími přístroji na klinice a uvidí také, jak se připravují přípravky pro chemoterapii,” uvedla mluvčí ústavu Zuzana Joukalová.

Mottem historicky prvního Dne otevřených dveří, který se bude konat pod záštitou Nadace pro výzkum rakoviny, jsou slova Můžeme a mohu. „Každý lékaři v České republice odhalí asi čtyřiadevadesát tisíc nádorových onemocnění. Ročně na jejich následky zemře až devětadvacet tisíc. Chceme připomenout, že skutečně každý z náš dokáže udělat něco pro to, aby obě čísla postupně klesala,” řekl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny lékařské fakulty v Olomouci Marian Hajduch.

Do akce se třetího února zapojí kromě Masarykova onkologického ústavu v Brně i Ústav molekulární a translační medicíny lékařské fakulty v Olomouci a Onkologická klinika fakultní nemocnice v Olomouci.



Jedním ze způsobů, jak snížit riziko vzniku rakoviny, je žít zdravě. Pravděpodobnost úmrtí se tak sníží o více než třicet procent. „Důležitý je pohyb, pravidelná účast na preventivních prohlídkách, ochrana proti spálení kůže i očkování,” vysvětlil náměstek pro vědu, výzkum a výuku onkologickéh ústavu Marek Svoboda.



Prohlídka nemocnice začne v deset hodin dopoledne ve druhém patře Švejdova pavilonu. Pořadatelé doufají, že akce lidem přiblíží výzkum a léčbu zhoubných onemocnění a zbaví je tak pochyb a strachu, které by jim nebo jejím blízkým mohli bránit v časné návštěvě lékaře. „Někteří lidé mají strach k doktorovi přijít. Bojí se, co by se stalo, kdyby lékaři něco našli. I proto se do našeho ústavu snažíme touto cestou přilákat širokou veřejnost a ukázat jim, že se bát nemusí,” dodal Svoboda.





ZUZANA PEKÁRKOVÁ