Kvůli opravě zabezpečovacího zařízení na hlavním brněnském nádraží momentálně úsekem neprojedou některé posilové spoje linky z Blanska. V Židenicích končí také vlaky z Veselí na Moravě. „Žila jsem pět let ve Francii a šest let v Německu a nikdy se mi nestalo, že by byl takový problém. A to jsem jezdila vlakem několikrát denně,“ kritizovala na sociální síti například Jana Boranová.



Stížnosti ani komplikace v dopravě však společnost Kordis koordinující dopravu v kraji nezaznamenala. „Provoz byl dosud bez větších problémů. Zdržení, které vlaky nabíraly, nezpůsobila tato výluka,“ zmínil ředitel společnosti Jiří Horský.

Zrušené spoje

- Kvůli výluce nejedou posilové spoje linky S3 z Blanska.

- V Židenicích končí spoje linky S6 z Veselí na Moravě.

- Nejede většina spojů linky S33 mezi Královým Polem a hlavním nádražím.