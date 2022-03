Válka totiž podle něj začala už před osmi lety obsazováním Krymu a Doněcka. „Západ na to adekvátně nereagoval, teď začala ruská armáda bombardovat města, letiště, školy i domy v nichž bydlí lidé. Ukrajincům se podařilo útok zastavit, Moskva se za to mstí a útoky zesiluje. Pokud to společně nezastavíme, bude se rozpínat Rusko dál,“ nepochybuje osmačtyřicetiletý kněz.