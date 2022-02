„Není to nic proti Rudé armádě, ale proti válce,“ zmínil za organizátory z nepolitického uskupení s názvem Podpořme Ukrajinu, zastavme Rusko Jiří Ludvík.

Pomocí vysokozdvižné plošiny zahalili aktivisté sochu do látky v žluto modré barvě symbolizující vlajku Ukrajiny. Jejich počin odměnili přihlížející potleskem a pískotem. Nechyběla zvolání „bravo“! Ve tvářích lidí ale byly čitelné starosti a pobouření. „Nemyslel jsem, že něco takového v dnešní době zažiji. Celý den jsem nebyl schopen nic pořádně dělat, jen to ve mně vře,“ svěřil se mezi davem přihlížejících Aleš Svoboda. Na hrudi držel cedulku s nápisem Je Suis Ukraine, Fuck off Putin.

Bojím se třetí světové války, řekl muž před ruským konzulátem v Brně

Jiní přišli s českou a moravskou vlajkou na rameni a potlesk účastníků sklidil i znojemský pravoslavný kněz Cyril Bočkarev, když znenadání na kruhové křižovatce zastavil svou felicii, vystoupil z ní a několikrát za sebou hlasitě zvolal k davu: „Sláva Ukrajině, hrdinům sláva.“ Ruský přízvuk v jeho emotivním hlase byl zřetelný.

Některým účastníkům se vrátily vzpomínky. „Stejný nápis jsem tady fotil v osmašedesátém. Tehdy byl ale omotaný kolem sloupu pod rudoarmějcem,“ poukázal na výzvu v azbuce bývalý novinář Eman Macoun.

Představitelé znojemské radnice plánují, že pošlou obyvatelům Ukrajiny i peněžitou pomoc. „V pondělí se dohodneme na radě města, pravděpodobně zvolíme finanční dar prostřednictvím Charity,“ naznačil místostarosta Znojma Karel Podzimek.