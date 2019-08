Komplex zimní zahrady sice kryje opravená střecha, ale budova je ve špatném stavu. Podle památkářů ho lze označit jako havarijní. „V budoucnu uvažujeme o rekonstrukci. Na využití zimní zahrady necháme zpracovat studii. Prostor bychom mohli využít na velké svatby nebo výstavy,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

V Jihomoravském kraji je přes 7 800 památkově chráněných nemovitostí. Více než stovka přitom patří mezi ohrožené. To je dvojnásobek republikového průměru. Ze seznamu loni zmizela například radnice v Podivíně na Břeclavsku, kde začala celková rekonstrukce objektu.

Ohrožené památky

• BLANENSKO

Zimní zahrada, zámek Velké Opatovice

• BRNĚNSKO

Klášter františkánů, Brno

• BŘECLAVSKO

Zámek, Pouzdřany

• HODONÍNSKO

Zámek, Hýsly

• VYŠKOVSKO

Tvrz, Bošovice

• ZNOJEMSKO

Zámek, Jaroslavice

V Podivíně ale podle místostarosty Stanislava Machovského nejde vše ani zdaleka tak hladce. „Někdy si nejsem jistý, jestli památkáři vůbec chtějí, abychom radnici opravili, nebo nám chtějí jen házet klacky pod nohy,“ popsal nedávno problém Machovský.



Ministerstvo obrany před časem žádalo o zrušení památkové ochrany areálu loveckého zámku Ferdinandsko ve Vojenském újezdu Březina na Vyškovsku. Zámek je také ve špatném stavu. „Ministerstvo kultury žádosti nevyhovělo. Rozhodnutí je pravomocné. Posuzovaný panský areál barokního loveckého zámku Ferdinandsko náleží k nejhodnotnějším památkovým souborům nacházejícím se na Vyškovsku,“ informovala mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.



Na Znojemsku je hned několik památek, které chátrají. Je mezi nimi zámek v Jaroslavicích nebo v Hrušovanech nad Jevišovkou. Hrušovanský, stejně jako zámek v Moravském Krumlově, patří městům a ta se snaží o jejich postupné opravy.



Horší situace je v Jaroslavicích. O chátrající dominantu ze šestnáctého století projevil před lety zájem rakouský lékař Sigurd Hochfellner. Když už to vypadalo, že ho koupí a začne pomalu zvelebovat, objevil se problém. Potomci někdejšího majitele hraběte von Spee si na zámek začali dělat nárok také. Soudy dodnes nerozhodly, komu zámek připadne.



Podle starosty Jaroslavic Petra Zálešáka je situace stále na mrtvém bodě. „Koncem loňského roku jsem se sešel s doktorem Hochfellnerem. Bohužel se věc vůbec nikam neposunula, stále se čeká na verdikt soudu, který by měl určit vlastníka,“ řekl Deníku Rovnost Zálešák.



Lékař Hochfellner mezitím už opravil místní kapli. Podle jeho představ by se v budoucnosti mohly v zámku pořádat kulturní akce. „Zámek má zůstat zámkem. Až to tady bude zrenovované a dovezu sem více mobiliáře, chtěl bych to otevřít veřejnosti,“ řekl před časem Hochfellner.



V Brně je v havarijním stavu například františkánský klášter. Stav budov konventu je špatný až na malou část přiléhající ke kostelu, která slouží jako fara a klášter. Ostatní nevyužívané části komplexu mají dožilé fasády, poškozenou střešní krytinu a četné velké trhliny ve zdi ukazující na narušenou statiku budov. „Dvorní partie křídel při nádvoří se blíží stavu ruiny. Cenný barokní portál se sochou svatého Josefa na uličním průčelí do Františkánské ulice je v narušeném stavu, kámen je zvětralý a Doposud nebyly zahájeny žádné práce směrující k jeho záchraně,“ informovala Lucia Štrbáková z brněnského pracoviště Národního památkového ústavu.