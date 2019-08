Znojemsko, Jižní Morava – U kontejneru na tříděný odpad leží vyhozené staré gumáky a rozbitý nábytek. Obrázek, který znají lidé v řadě měst na jihu Moravy. Přitom větší domovní odpad by měli odvážet na sběrné dvory.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

„Odhadem až deset procent lidí třídění vůbec neřeší. Odkládají ke kontejnerům prostě cokoli. Chtějí se těch věcí jen zbavit. Třeba dají pneumatiku k nádobě na plast. Nebo gumáky v domnění, že jde o plast k recyklaci. Ale to do nádob na tříděný odpad vůbec nepatří. My sbíráme především obalové plasty, ne všechny plasty,“ uvedl jednatel znojemské odpadové společnosti FCC Josef Esterka.