Skutečný zážitek průmyslové výroby budoucnosti si odnesou návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který začíná v pondělí na brněnském výstavišti. Akce ukáže novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Potrvá do pátku.

MSV na výstavišti

kdy: 7. až 11. října

kde: brněnské výstaviště

vstupenky: 220 korun na webu, na místě 270 korun

kdo tam bude: asi 1600 vystavovatelů ze 30 zemí

hlavní témata: průmysl 4.0 a Digitální továrna

nejvíce zastoupené obory: obráběcí a tvářecí stroje

V pavilonu A1 vznikne poprvé speciální expozice s názvem Digitální továrna 2.0, která uceleně představí digitalizaci průmyslu. „Propojili jsme dvacet českých a globálních výrobců v jeden celek,“ řekl Dalibor Kačmář ze společnosti Microsoft.

Součástí expozice bude i takzvaná Digitální stezka, která návštěvníkům ukáže digitalizaci procesů ve výrobě. „Tím, že si ji projde, získá návštěvník informace o pojmech jako umělá inteligence nebo kyberbezpečnost,“ přiblížil ředitel veletrhu Michalis Busios.

Lidé uvidí v pavilonu A1 například unikátní nabíjecí stanici ABB Terra HP, která dokáže nabít osobní auto na dojezd dvou set kilometrů za pouhých osm minut.

Návštěvníci si prohlédnou také jednu z největších tiskáren na světě Colossus, která k 3D tisku využívá recyklovaný materiál. Jelikož se nevejde do pavilonu, bude k vidění na volné venkovní ploše. „Židli zvládne Colossus vytisknout už za dvě hodiny,“ zmínil Daniel Adam ze společnosti 3Dees Industries.

První den organizátoři odhalí bronzovou sochu Tomáše Garrigue Masaryka. Hliněná podoba vznikla loni při výstavě 100ries. „Je to kopie sádrového díla Otakara Španiela, která byla přítomná na výstavišti v roce 1928,“ podotkl Busios.

Partnerskou zemí akce je letos Česká republika. Česká národní expozice pod titulem The Country For The Future představí pod jednou střechou třináct státních institucí včetně ministerstva průmyslu a obchodu. „Digitalizace výroby je rezortu blízká. Málokterá země disponuje takovým množstvím schopných lidí jako Česká republika,“ uvedl ministr Karel Havlíček.

Na veletrhu se představí přes 1600 firem, asi polovina přijede ze zahraničí. Nejvíce jich dorazí z Německa. „Přibylo vystavovatelů z Číny, kterých je sedmadevadesát, a skoro dohnali slovenskou účast,“ zmínil Busios.

Vstupenka stojí na webu 220 korun, na místě je o padesátikorunu dražší. Na veletrh mohou lidé cestovat výhodněji díky veletržní jízdence.