Hotel poskytne ubytování ve čtyřiatřiceti pokojích, všechny budou mít prostornou terasu s výhledem na Mikulov a okolí. „Objekt bude ekologický se střechou pokrytou zelení, budeme dbát na úspory vody, naším cílem je i minimalizovat využití plastů. Hosté se mohou těšit také na přírodní kosmetiku. Ocení sklepní wellnes či zážitkovou gastronomii,“ sdělil předseda správní rady firmy Volarik Capital Mike Volařík.

Společnost plánuje hotel uvést do provozu na konci roku 2020. Budovu chce zařadit do systému design hotelů po celém světě. Nyní tam patří jen jeden v České republice. Volařík už se zástupci systému jednal. „Máme stejnou vášeň pro design i ekologii, a to byl jeden z důvodů, proč máme zájem dále spolupráci rozvíjet,“ dodal.

Nové vinařské stavby na jihu Moravy:

• Boutique Wine Hotel: Vznikne v Mikulově, do provozu ho chce vlastník uvést do konce roku 2020, bude mít střechu pokrytou zelení i sklepní wellness.

• Přístavba vinařství Fabig: Stavba, která vzniká v Hustopečích, je zasazená do kopce, vinařství tam uskladní svou techniku a nalahvované víno, hotovo má být do konce roku.

• Rekonstrukce vinařství Mikrosvín: Rozšíří rozlohu o ubytovací prostory, chtějí začít stavět příští rok.

Přístavbu stávajícího vinařství buduje Roman Fabig v Hustopečích na Břeclavsku. Na návrh ateliéru Ječmen-Caha architekti. Vinař věří, že do konce roku bude hotová. „Přistavená část je zasazená do kopce, je to monolit. Měla by ladit se stávající budovou. Počítám s tím, že stavba přitáhne pozornost,“ řekl Fabig.



Prostory se podle něj zvětší o dvojnásobek. „Poslouží hlavně jako sklad pro lahvované víno, vznikne prostor pro uskladnění techniky do vinohradu,“ přiblížil Fabig.



Rekonstrukci areálu plánuje i vinařství Mikrosvín v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. „Máme hotovou architektonickou studii. Příští rok se chystáme se stavbou začít. V roce 2021 chceme mít hotovo. Rozšiřujeme o ubytovací prostory,“ sdělila prokuristka firmy Vladimíra Mrázová.



Jak už Deník Rovnost informoval, nové centrum vystavělo vinařství Lahofer nedaleko Znojma. Jeho dominantou je pochozí střecha, firma využije i novou výrobní halu.



Několik sídel pro vinaře navrhl architekt Marek Jan Štěpán. Třeba pro vinařství Přátelé Pavlova. Zatím nevzniklo. „Oblast Pálavy je velmi choulostivá z hlediska ochrany přírody. Je nutné pracovat s prostředím. Jak je stavba vysoká, jak se chová k okolnímu terénu,“ zmínil.



Marketingový specialista Pavel Kovařík ze Znojma si myslí, že takové stavby mohou být cílem specifické turistiky, pokud jsou dobře architektonicky udělané. „Ať jde o putování za vínem, firemní akce, můžou přispět i k propagaci místa,“ sdělil.



Podle ekonoma Petra Pelce ze společnosti Cyrrus je stavba vinařských sídel trend posledních let. „A bude pokračovat. Když si někdo zřídí sklep, který je dostupný, může na tom poměrně rychle vybudovat byznys. Nejhezčí příklad je Vinařství U Kapličky. Na zelené louce vznikl dnes už poměrně velký areál,“ poznamenal.