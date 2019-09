Jeho jméno budí v posledních týdnech u lidí vášně. Kvůli soše maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 lidé demonstrují. Na jihu Moravy je zřejmě jedinou připomínkou na něj ulice v Mikulově na Břeclavsku. Na rozdíl od Pražanů však tamním lidem název nevadí.

Socha maršála Koněva v Praze 6. | Foto: MČ Praha 6

Například Mikulovan Michal Solařík, který před pár lety neúspěšně navrhoval přejmenovat tamní Náměstí po Václavu Havlovi, by název ulice nechal tak, jak je nyní. „V Praze to je jiný případ. Sochu tam postavili až v osmdesátých letech, nebylo to primárně poděkování za osvobození jako u nás. Navíc by si lidé v případě změny názvu museli předělávat doklady,“ upozornil.