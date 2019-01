Šanov – Poznali se v New Yorku. Libor Kožnar pracoval ve stavebnictví a Eva Kožnar Vítková ve vzdělávání. I díky tomu teď společně hospodaří v Šanově na Znojemsku. „Spojila nás naše vášeň pro rozvoj občanské společnosti, aktivismus, umění, tvoření a nalézání nových cest, jak žít opravdově. Oba nás zajímají alternativní systémy produkce, vzdělávání a společného fungování ve společnosti. Inspiraci jsme posbírali všude po světě. Libor byl v zahraničí déle, já zase na více místech,“ říká Kožnar Vítková.

V létě roku 2015 stáli oba u stánku na jednom z pravidelných farmářských trhů v New Yorku. „Při každé návštěvě nás napadlo: To je neuvěřitelný, oni tohle opravdu všechno vypěstovali. Vlastníma rukama. A teď to prodávají lidem ve městě. Fascinující. Jak to asi u nich vypadá? A jaké to je, živit se farmařením? Cítili jsme k těm lidem, kteří nám s úsměvem prodávali ovoce a zeleninu, kterou vypěstovali ze semínka, obrovský obdiv. Tak někde v tu chvíli, daleko za Atlantickým oceánem, se zrodil náš sen,“ vzpomíná šanovský rodák Kožnar.

O dva roky později už stáli na čerstvě zoraném poli v Šanově a plánovali první výsevy sezony. „Jsme farmáři. Pořád tomu nemůžu uvěřit, říkali jsme si tehdy,“ zasní se jeho paní.

Živou farmu založili v Šanově v lednu 2017. „A od té doby to byla a pořád ještě je jedná velká jízda. Bezpočet hodin strávených na poli a ve skleníku, nekonečné studium literatury, youtube a dalších zdrojů, tisíce zasetých semínek a stovky přesazených sazeniček,“ přibližuje práci farmáře Kožnar.

Vypiplali svoji první úrodu, poznali radost z prvních prodaných bedýnek. Na přelomu roku koupili sto let starou budovu bývalé místní školy. „Někdo by ji možná raději zboural, než se trápil s opravami, nás ale stará škola naprosto uchvátila svou duší. Dáváme jí postupně nový život a rozhodli jsme se v jedné její části vybudovat kuchyni na zpracování naší zeleniny a ovoce. Naše vize je však větší než jen samotná kuchyň,“ naznačuje Vítková.

Starosta Šanova Petr Škarek je rád, že se do vesnice o 1500 obyvatelích stěhují mladí lidé. „Manželé Kožnarovi jsou velmi odvážní. Zemědělství je tvrdá práce a je zde veliká konkurence. Zahraniční ovoce a zelenina jsou navíc hodně dotované. Vítám jejich rozhodnutí žít a pracovat právě u nás,“ oceňuje rozhodnutí Kožnarových první muž obce.

O nových spoluobčanech vědí i místní. „Je skvělé, že mladí lidé nabudou zkušenosti ve světě a pak se vrací domů. Myslím si, že tvrdý byznys v Americe dal Kožnarovým možnost porovnat hodnoty a také rozjet u nás podnikání,“ hodnotí Marie Maderová.