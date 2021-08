Výzkum na tomto místě probíhá už druhým rokem. Pohřebiště bylo objeveno letos v srpnu. To, že se jedná právě o keltské, pomohla krom nalezených šperků odhalit také orientace hrobů. „Typicky jsou umístěné na sever nebo jih. Dalším znakem je to, že Kelti pohřbívali lidi po jednom v natažené poloze. Takto jsme ty kostry našli,“ upřesnil Parma.

Odhalené klenoty i kompletní zbroj teď poputují k restaurátorům. Jejich renovace, ale i samotné vyzvedávání ze země je náročné. „Musí se dávat pozor, aby se to nerozpadlo. Restaurátorům to dovezeme ve velkém bloku hlíny, kterou jsme podřízli, podložili prknem a obmotali folií. Oni to pak z toho opatrně vyprostí,“ vysvětlil archeolog.

Keltské hroby se už dříve podle kuřimského starosty Draga Sukalovského našly v tamní lokalitě Pod Toskou. "Tyto nálezy svědčí o tom, že Kuřim a její okolí byla vždy obydlenou oblastí. Toto město bylo, je a bude dobrým místem pro život," řekl.

Takovéto poklady se na jižní Moravě podaří vykopat maximálně dvakrát do roka.