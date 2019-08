Vracov – Boj severu s jihem. I tak někteří účastníci nazvali jednání zastupitelstva ve Vracově na Hodonínsku v úterý večer. Vymohli si jej místní, kteří chtěli do plánů radnice dostat i severní obchvat města pro I/54.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Sýbek Jaroslav

Dosud se počítalo pro takzvanou územní rezervu jen s jižní variantou, která vede chráněnou oblastí s borovými lesy. „Trasa jihem může znamenat až devět hektarů vykáceného lesa. A zásah do života lidí do pěti set metrů od jednotlivých variant? U jižní je to šest set domů, u severní osmdesát,“ porovnal Dušan Fridrich.