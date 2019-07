Pomůže ke zlepšení kvality vody. Nový vodovod chtějí postavit představitelé Kojátek na Vyškovsku, kde žijí tři stovky obyvatel. Na investici v řádu desítek milionů korun se chystají požádat o dotaci. Ministr životního prostředí Richard Brabec v úterý v Brně při návštěvě Jihomoravského kraje oznámil, že jeho rezort uvolní na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod dvě a půl miliardy korun.

Starostka Kojátek Lenka Dolejší uvedla, že bez dotace by v obci vodovod nevznikl, postavit ho chce co nejdříve. „V době, kdy voda není a nebude, je vodovod extrémně důležitý,“ poznamenala.

V Kratochvilce na Brněnsku, kde žije téměř pět stovek obyvatel, plánují představitelé obce novou kanalizaci. Loni požádali o dotaci ministerstvo zemědělství, ale rezort zatím na podobné projekty nevyčlenil peníze. Informaci o výzvě ministerstva životního prostředí proto starosta František Malý přivítal. „Zavolám na Svazek vodovodů a kanalizací, který se nám o to stará, a zeptám se, jestli je to výzva, která by se nám hodila,“ řekl.

Pak se obec připojí k čističce odpadních vod v blízkých Tetčicích.

Na nové vodovody a zásobování pitnou vodou vyčlenilo ministerstvo půl miliardy korun, zbytek půjde na kanalizace a čističky. Úředníci začnou přijímat žádosti v listopadu, výzva potrvá do konce ledna 2020. „Očekáváme velký zájem. Předpokládáme, že uspokojíme minimálně 130 obcí,“ zmínil ministr Brabec.

Delší doba na podání žádosti je kvůli tomu, aby obce stihly své projekty dostatečně připravit. „Chceme, aby měly do ukončení přijmu žádostí vydané územní rozhodnutí,“ uvedl ředitel Státního fondu životní prostředí Petr Valdman.

Pokud bude žádostí víc, než na kolik stačí vyčleněná částka, vyčlení ministerstvo na boj proti suchu další peníze.

Jihomoravská radní Taťána Malá si pochvalovala zájem starostů. Na úterní setkání s ministrem životního prostředí jich dorazila skoro stovka. „Osvěta mezi starosty je důležitá. Kraj také podporuje obce v boji proti suchu. Pro další rok jsme navýšili příspěvek o deset milionů korun,“ sdělila.

Jižní Morava patří ke krajům, které jsou nejvíce zasažené suchem. „Při současných vedrech se vypaří denně z vodní hladiny či nasycené půdy až sedm mililitrů,“ uvedli na svém twitterovém účtu odborníci z Intersucha.

Ke konci června byl podle jeho map na jihu Moravy obsah vláhy v půdě v normálním stavu.

Brabec představil také projekt připravovaný s Nadací partnerství. „Chceme vysadit deset milionů stromů po celé republice, jeden za každého obyvatele,“ uvedl.

Boj se suchem na jihu Moravy

* dotace ministerstva životního prostředí na stavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod: 2,5 miliardy korun

* doba výzvy: od listopadu 2019 do konce ledna 2020

* na co peníze stačí: zhruba 260 kilometrů kanalizace, 100 kilometrů vodovodů a stavbu či modernizaci 45 čistíren

* kdy má být hotovo: každý projekt do 2024