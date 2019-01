Hodonínsko /VIZUALIZACE, FOTOGALERIE/ – Nejnákladnější záměr, který ministerstvo dopravy plánuje pro funkční období nové vlády na vodě jižní Moravy, je prodloužení Baťova kanálu do Hodonína.

Vodní cesta Otrokovice – Rohatec tak má končit až ve zdrži hodonínského jezu. „Jižní část tak povede do Hodonína, tedy turisticky atraktivního a dobře identifikovatelného místa, které může být cílem pro další aktivní rekreaci. Výrazně se tak posílí turistický potenciál celého Baťova kanálu,“ informovala Deník Rovnost mluvčí rezortu dopravy Lenka Rezková.

Baťův kanál• Současná délka: z Otrokovic do Skalice 53 kilometrů (většina kanálové úseky, část vede i řekou Moravou)

• Prodloužení jižní: ze Skalice do Hodonína (úpravou říčky Radějovky a novou plavební komorou Rohatec)

• Plánovaný nový přístav: v Hodoníně i s plavební komorou do městského ramene řeky Moravy

• Prodloužení severní: z Otrokovic do Kroměříže (proplutí brání jez, který má překonat plavební komora Bělov)



K tomu, aby se cestující na lodích mohli dostat po Baťově kanálu do Hodonína, schází především plavební komora Rohatec. K obhlédnutí místa, kde vznikne, před dvěma měsíci připlul z hodonínského přístaviště i ministr Dan Ťok. Ten mimo jiné v mládí pádloval za kanoistický klub v nedalekém Veselí nad Moravou.



Pro komoru úředníci nyní upravují projektovou dokumentaci a stát dokončuje odkup pozemků. „Do konce roku plánujeme podat žádost o stavební povolení. Zahájení stavebních prací pak očekáváme ve čtvrtém čtvrtletí 2019,“ uvedl v pondělí vedoucí oddělení správy republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Předpokládané náklady jsou 230 milionů korun.



MEZINÁRODNÍ CESTA



Propojení přístaviště Výklopník u Sudoměřic a přístavu ve slovenském městě Skalica s řekou Moravou u Rohatce se připravuje už od začátku tohoto tisíciletí. Novinku vítá například Marek Jedlička z Hodonína, který před necelým měsícem přeplaval třiačtyřicet kilometrů dlouhý kanálový úsek mezistátní vodní cesty od Spytihněvi na Zlínsku po Skalici na Slovensku. „Určitě by bylo zajímavé, pokud by Baťův kanál pokračoval dál, a bylo by krásné vidět připlouvat loďky do Hodonína. Je ale důležité, aby na to bylo město připravené, protože nyní nemají kde zakotvit,“ řekl Jedlička.



Ředitelství vodních cest proto připravuje i novinky přímo v Hodoníně. Úřady posuzují vliv na životní prostředí (EIA) plánovaného přístavu s plavební komorou do městského ramena řeky Moravy. „Po skončení lhůty pro vyjádření veřejnosti ministerstvo životního prostředí zpracovává stanoviska a očekáváme vydání závěru. Na něm záleží, jak bude proces pokračovat. Situace je trochu komplikovanější kvůli tomu, že posuzování EIA je přeshraniční, protože akce může mít vliv i na Slovensko,“ sdělil Bukovský.



Odhad celkových nákladů se šplhá ke 420 milionům korun. „Přístav může pojmout až osmdesát lodí. Je třeba zdůraznit, že Baťův kanál má už nyní kapacitu stání vyčerpanou, a tak se neobáváme, že by o kotvení v přístavu nebyl zájem,“ doplnil Bukovský.