K vystřílení, až genocidě zvěře povede podle brněnského myslivce Bohumila Straky novela zákona o lesích, která má za cíl řešit aktuální kůrovcovou kalamitu. Minulý týden ji odhlasovali poslanci, nyní o ní budou rozhodovat senátoři. Myslivcům na jihu Moravy vadí především přílepek, který zasáhl do zákona o myslivosti a zbavil vlastníky honiteb a lovce práva mysliveckého plánování ve prospěch státu.

Novela lesního zákona

• změna: má urychlit a zjednodušit boj s kůrovcovou kalamitou

• aktuální stav novely: novela prošla poslaneckou sněmovnou a nyní o ní budou hlasovat v senátu

• pro novelu: poslanci, vědci

• co vadí myslivcům: přílepek zákona o myslivosti

• kritika myslivců: zásah do rozhodování o hospodaření se zvěří, obavy z velkých nákladů kvůli navýšení počtu úředníků a vypracování posudků

• trápení s kůrovcem: podle odborníků je aktuální situace nejhorší v historii, Jihomoravský kraj patří mezi nejzasaženější

Myslivci tvrdí, že vlastníci a uživatelé honiteb už nebudou podle novely rozhodovat o tom, jaká zvěř a v jakých počtech bude v jejich honitbách žít a kolik jí budou lovit. „Poslanci přílepek předložili až do třetího čtení, což vyloučilo jakoukoli odbornou diskuzi. Zásadně mění stávající pojetí myslivosti,“ uvedl mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Vlastimil Waic.

Myslivec a sokolník Straka si myslí, že změna bude legislativně náročná a nákladná. O hospodaření se zvěří totiž nově mají rozhodovat úředníci na základě znaleckého posudku. „Když jsme se zeptali odborníků, jak dlouho může trvat posouzení, tisíc hektarů by jim zabralo spíš tři týdny. Posudek stojí spíše padesát tisíc, v České republice je asi 5800 honiteb. Když to vynásobíte, je to tak čtvrt miliardy,“ vyčíslil.

Podle Straky kvůli změně zákona úřady budou navyšovat počty zaměstnanců. „Dozvěděli jsme se, že na Vyškovsku to absolutně nebudou schopní zvládat. Většinou mají zaměstnance na částečný úvazek. Úřady musí přijmout nové lidi, kdyby na každou pověřenou obec připadl jeden, máte dvě stě lidí, což jsou další milionové náklady,“ zmínil.

Za protlačení změn v mysliveckém zákoně bojoval i pirátský poslanec Radek Holomčík z Hodonínska. „Přemnožená zvěř je v současnosti hlavní bariéra obnovy poničených lesů,“ komentoval. Kritiku myslivců označil za lživou manipulaci.

Novelu podpořili i vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Podle nich je i změna v mysliveckém zákoně nutná. „Plánování lovu zvěře musí být nastavené tak, aby vytvářelo rovnovážný stav mezi zvěří a prostředím bez nutnosti nákladných opatření proti škodám okusem,“ uvedl za vědce Libor Jankovský.

Jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko Jaroslav Zelený se bojí, že o plánu bude rozhodovat úředník od stolu, který není myslivec. „Pokud tam bude sedět člověk, který není myslivec a nemá je v lásce, může si na ně vylít zlost. Dneska je spárkatá zvěř viník toho, že les sežral brouček,“ poznamenal.

Myslivci se nyní dohodli s ministerstvem zemědělství na novele zákona o myslivosti. Rezort ji do konce roku předloží do připomínkového řízení. „Řešení vedoucí k snižování stavu zvěře v lesích považuji za zásadní. Proto připravujeme novelu. Inspirací nám byly zkušenosti ze Saska,“ sdělil ministr Miroslav Toman.