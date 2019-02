Brno /FOTOGALERIE, ANKETA/ – Zatímco dnes má televizi skoro každý, v padesátých letech minulého století, kdy začali v Československu tento vynález vyrábět, si ji mohl koupit jen nejbohatší člověk z vesnice. „Dívat se pak chodila půlka obce. Televize měla malinkatou obrazovku a proto k ní časem vyrobili zvětšovací lupu naplněnou vodou. Vypadalo to, jako by před obrazovkou bylo akvárium,“ popsal majitel nově vzniklého brněnského Retro muzea na statku Lukáš Fajtl. V muzeu zájemci unikátní předmět uvidí, stejně jako tisíce dalších retro věcí.

Za jeho vznikem stojí Fajtlova sběratelská vášeň. „Lidé v muzeu uvidí třeba sbírku starých aut. Máme všechny modely, které jezdily ve východním Německu. Jsou tady trabanty, wartburgy, škodovky, žigulíky, volhy,“ vyjmenoval Fajtl.

Retro muzeum na statku

∙ V Retro muzeu lidé najdou desítky aut a tisíce předmětů (techniku, hračky, nábytek, obuv a další) z padesátých až devadesátých let minulého století.

∙ Muzeum sídlí v Pěstitelské 24, dostupné je také z cyklostezky mezi nákupními centry Avion a Olympia, od občerstvení U Trabanta.

∙ Muzeum je otevřené o víkendech, do konce října.

Na prohlídce s průvodcem, která začíná každou celou hodinu, uvidí lidé tisíce předmětů z padesátých až devadesátých let minulého století. Základní vstupné je 130 korun. „Předměty jsme rozdělili do sekcí. Máme všechno, co se dalo najít v domácnosti. V jednotlivých částech jsou věci do dětského pokoje, obuv, televize, rádia nebo obaly potravin,“ řekl Fajtl.

Podle něj tam návštěvníci najdou předměty, které znali v dětství. „Lidé nám věci i nosí, jedna paní třeba donesla staré kadeřnické křeslo,“ poznamenal. Nyní muzeum otevírá o víkendech, příští rok má ale fungovat každý den.

Míst, kam se lidé mohou zajít pokochat retro předměty, je v Brně víc. „Návštěvníci u nás najdou zubařskou ordinaci vybavenou nástroji ze čtyřicátých až šedesátých let minulého století nebo retro sálové počítače či historické hračky,“ zmínila mluvčí brněnského Technického muzea Šárka Motalová.

Na podzim se lidé přenesou do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století také při návštěvě Moravské galerie. „Otevřeme výstavu zabývající se fenoménem paneláků. Oceníme, pokud nám lidé donesou sektorový nábytek z té doby. Zájem máme i o sedací soupravy Romana, Katrin, Apolo nebo sedačky Wiberg,“ vyzval kurátor Rostislav Koryčánek. Pro výstavu shání také dobové oblečení z národního podniku Kras.

Nepotřebné předměty mohou lidé také nosit do atomového krytu 10-Z pod Špilberkem nebo do skladu v Škrobárenské ulici. Sbírají je tam v projektu Retro-use. „Několik věcí už použilo Moravské zemské muzeum nebo pražské Národní muzeum,“ řekl organizátor projektu Pavel Paleček.