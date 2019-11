Víc než polovina textu se totiž odehrává právě u vojenského útvaru Protivzdušné obrany státu v Moravské Nové Vsi. „Před víc než čtyřiceti lety jsem zde, v době tuhé normalizace v krásném kraji pod Pálavou, strávil rok a půl ze své dvouleté vojenské základní služby,“ vyprávěl nyní již důchodce Glet.

Kniha je podle něj určená nejen pamětníkům, ale i mladším. „Rád bych, aby si udělali představu o základní vojenské službě a pravém nefalšovaném kamarádství, které mi v dnešní době chybí. První světová válka je popsaná ve Švejkovi, z druhé světové války je mnoho beletrie a padesátá léta popisují Černí baroni. Tak nějak mi chyběla vojenská beletrie z doby normalizace. Tak jsem se do toho pustil,“ zdůvodnil výběr tématu Glet.

Přestože od doby, kdy pobýval v Moravské, uplynuly desítky let, zážitky má autor stále v živé paměti. „Byl to vlastně takový ostrůvek svobody v době totality. Každou neděli chodili lidé v krojích do kostela, věc málokde vídaná, a ty lidové slavnosti, to byla pestrá směsice krojů, tance a lidové muziky. Lidé zde byli dobří, nejednou pozvali vojáky i do sklípku,“ zavzpomínal s úsměvem Glet.

Bez spojení není velení a bez pakárny není vojna je jen jednou z řady e-knih, které tento právník sepsal. Přímo k Břeclavsku se pojí i jeho Nové pověsti z Moravy a Slezska. „Děj jedné pověsti, O závodech na člunech po řece Moravě ve Velkomoravské říši, se odehrává na Pohansku,“ zmínil Glet, který je také autorem řady básnických sbírek, průvodců po Česku, a aktuálně také souboru dvaceti textů o vánočních zvycích, tradicích a lidových pranostikách s názvem Ten vánoční čas.

Téma knihy zaujalo i Michaelu Juráčkovou z Moravské Nové Vsi. „Myslím, že nejsem jediná, která by si ráda přečetla něco víc o místě, kde žiji,“ řekla.