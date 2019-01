Brno /ANKETA, ROZHOVOR UVNITŘ/ – Kdyby učitelé pracovali podle svého platu, děti by se nic nenaučily, tvrdí třiadvacetiletá učitelka Štěpánka Němcová z Brna. V mateřské škole děti učí už dva roky. „K dětem jsem měla vždy blízko," vypráví žena.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Nejvíc zkušeností získala až v práci, kvůli které se přestěhovala do Brna z menší vesnice, kde žila. V kolektivu je Němcová nejmladší. „Myslím, že to ničemu nevadí. Naopak znám mnoho vyučujících i ze základních škol, kteří mají méně než třicet let. Učitelství táhne hodně mladých lidí," tvrdí pedagožka.

Plat učitelů ale podle ní ideální není. „Dříve jsem bydlela se spolubydlícími, takže mi peníze stačily. Teď ale žiji sama a musím víc přemýšlet, jak s výplatou naložím. Ve volném čase proto hlídám děti i mimo zaměstnání," říká Němcová.

Nespravedlivá je podle ní situace hlavně na základních školách. „Učit bych si tam netroufla. Vzdělávat děti a navíc pracovat s tak velkou skupinou vyžaduje obrovskou zodpovědnost. Tato profese je navíc ohodnocena opravdu mizerně. Myslím si, že kdyby měli pedagogové učit s nasazením podle svého platu, znalosti dětí by byly velmi chudé," míní mladá žena.

Němcovou plat zatím ještě neodradil. „Pokud lidé dělají to, co je baví, méně peněz za práci se dá přežít. Já bych povolání neměnila," říká učitelka.

Podle 16,1 % panelistů Deníku Rovnost stačí dosavadní zvýšení učitelských platů a navržený kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelské profese. O opaku je přesvědčeno 83,9 % respondentů. Na tuto otázku odpovídalo 62 lidí.

Ředitel gymnázia: Místo učení papírujeme

Brno – Na Biskupské gymnázium v Brně chodí osm set studentů. I této školy se týká chystaný kariérní řád. Podle jejího ředitele Karla Mikuly však je zásahů státu do školství příliš. „Kvůli neustálým změnám a papírování školy dýchají z posledních sil," říká.

Odrazuje mladé lidi učitelství kvůli nízkým platům?

Určitě ano. Nástupní plat je pořád nízký. Řadový učitel se většinou měsíčně zdaleka nepřiblíží hranici třiceti tisíc korun. Když to srovnám například s platy absolventů brněnské techniky, kam se hodně našich studentů po škole hlásí, tak ty nejdou pod třicet tisíc.

Je tedy těžké najít učitele?

Záleží na oboru, nyní je problém sehnat hlavně informatiky. Na jiné pozice ale denně máme i tři žádosti.

Pomohou změny, které školství čekají?

Novinky v systému jsou šíleně těžkopádné a velmi vedení zatěžují. Jsem ve školství léta a za tu dobu administrativa mnohonásobně narostla. Lidé ve školách jsou sevření byrokratickým krunýřem. Jen vyplňují papíry a přestávají kvůli tomu učit. To je i důvod, proč se mladým do toho nechce.

Jak byste systém zlepšil?

Peníze by měly jít přímo do škol. Je potřeba i více samostatnosti. Jsme schopni si své studenty vybrat sami. Nevidím důvod k plošným přijímacím zkouškám či společné maturitě. Školy by měly mít podle mě větší svobodu.