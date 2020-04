Netradiční Velikonoce: osamocené popíjení zeleného piva a mše pouze od počítačů

Tradiční zelené pivo si o Velikonocích vychutnává každoročně. I letos se na výpravu do hospody těšil. „Loni jsme na Zelený čtvrtek byli s kamarády. Celkem mě mrzí, že to letos nevyjde. Zelené pivo není něco, bez čeho bych nemohl být, ale je to fajn příležitost setkat se,“ popsal Václav František Matyáš z Bílovic nad Svitavou na Brněnsku. Kvůli pandemii koronaviru musí společnost přátel oželet. Místo na baru vypije zelené pivo na zahradě, velikonoční speciál si objednal domů.

Zelené velikonoční pivo. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík