Žvýkací tabák je snadno dostupnou návykovou látkou. „Jeho užívání není v republice nijak omezováno nebo trestáno,“ řekl lékař svatoanenské nemocnice a předseda Lékařské komise České baseballové asociace Filip Hudeček.

Velmi často užívají žvýkací tabák právě baseballisté. Je totiž se sportem spjatý od jeho počátku, hráči jej brali například na zvlhčení úst. „Každý člověk, který začne s užíváním na prahu dospělosti, je mnohem víc ohrožený rozvojem těžké závislosti,“ upozornil Hudeček.

Žvýkací tabák

• Aktuální situace: podle lékařů jej užívá víc dětí a mladých

• Sport: užívání žvýkacího tabáku je typické pro baseball, hokej či fotbal

• Zdravotní rizika: větší než u cigaret

Podle lékařů může žvýkací tabák způsobit mnoho problémů a je horší než kouření cigaret. „Je v něm více nikotinu. Třicet minut s tabákem v ústech je jako vykouřit tři cigarety. Tabák může poškodit dásně, zuby, jazyk i mandle,“ zmínila mluvčí svatoanenské nemocnice Petra Veselá. Žvýkání tabáku může vést až k rakovině.



Hokejista Matuška už tabák nežvýká. „Přestalo mě to naplňovat,“ vysvětlil.



Odvykání ale může být komplikované. „Základem je vyrovnat se s touhou po nikotinu. Odvykajícím doporučujeme častější čištění zubů, dostatečný příjem tekutin, vědomé dýchání či dechovou gymnastiku,“ nastínil specialista na odvykání kouření z Nemocniční lékárny svatoanenské nemocnice Marek Lžičař.



O užívání žvýkacího tabáku u mladých sportovců vědí i v brněnských klubech. „Mezi hrou je čas, kdy si hráči potřebují zaměstnat mozek, aby se odreagovali. Nejdříve pomáhají slunečnicová semínka nebo žvýkačky, v dospělosti pak přejdou ke žvýkacímu tabáku. V extralize ho bere podle mě třeba čtyřicet procent hráčů. V našem klubu jsou ale děti dostatečně chytré, že si žvýkání tabáku nedovolí. Na hřišti to pak mají všichni zakázané, i starší,“ řekl sportovní ředitel baseballového klubu Hroši Brno Martin Dvořák.



Podle trenéra dětí z baseballového klubu Technika Brno Martina Škaroupky už žvýkání tak časté není. „U dětí jsem se s užíváním žvýkacího tabáku nikdy nesetkal. I u mladistvých je to spíše výjimečné. Dnes se i dospělí profesionálové snaží tento zlozvyk vymýtit,“ řekl.

ELIŠKA GÁFRIKOVÁ, LUCIE KOHOUTKOVÁ