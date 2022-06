Čím vyšší je hodnota indexu, tím je dopravně bezpečnostní situace v konkrétním městě horší. Ověřená data pro výpočet indexu dodává Centrum dopravního výzkumu.

Brno se řadilo podle indexu pojišťovny k dopravně nejnebezpečnějším už v minulých letech. Představitelé Brna žebříček už loni označili za zkreslující. Podle nich se má srovnávat množství nehod na počet obyvatel. „Například při přepočtu všech nehod na deset tisíc obyvatel bylo Brno v roce 2020 ze všech krajských měst nejlepší. Stalo se v něm 62,28 nehod na deset tisíc lidí. Ve statistikách vycházíme z informací od republikové policie,“ uvedl tehdy brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Index bezpečnosti silnic ve městech na jihu Moravy za rok 2021.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Přesto zmínil několik kroků, kterými se představitelé brněnské radnice snaží zvýšit bezpečnost provozu v Brně. „V rámci rezidentního parkování v mnoha místech snižujeme rychlost z padesáti na třicet kilometrů v hodině. Připravujeme viditelné označení přechodů v místech škol, které upozorní řidiče, aby si uvědomili, že tam přechází děti a snížili rychlost," vyjmenoval ve středu Deníku Rovnost Kratochvíl.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek míní, že k častým nehodám v Brně přispívá fakt, že bývá část města dlouhodobě rozkopaná kvůli rekonstrukcím silnic, třeba stavbě části velkého městského okruhu. „Paralizuje to dorpavu a zvyšuje mezi řidiči frustraci a paniku. Řidiči jsou v permanentním stresu, jestli dojedou do cíle včas," zmínil.

Podle odborníka na bezpečnost v dopravě Čížka by se řidiči měli vždy plně věnovat řízení a nenechat se ničím rozptylovat. „Mám pocit, že trend je takový, že v kolonách řidiči najednou přechází do jiného módu. Vezmou telefon, zapálí si cigaretu, což odpoutává pozornost. Přitom se musí soustředit i v malých rychlostech," zdůraznil koordinátor.

Generali Česeká pojišťovna index nově mimo krajská města srovnává také všechna se statusem obcí s rozšířenou působností. Na jihu Moravy měla loni nejhorší čísla z hlediska vážnosti dopravních nehod Břeclav. Před Brno se dostaly i Boskovice a Znojmo. Čížka postavení Břeclavi nepřekvapuje. „V okamžiku dopravních špiček je to podobné jako v Brně, byť v menším měřítku. Každodenní kolaps se podepisuje v zahuštění dopravy, každý se snaží dostat do práce," popsal.

Situaci by podle něj pomohla stavba obchvatu města, o které se mluví už řadu let. Nyní se stavba přiblížila, minulý týden začal pyrotechnický průzkum. „Obchvat není samospasitelný, ale myslím, že dopravě odlehčí. Především nákladní, kdy nebudou muset auta zajíždět přes centrum města do průmyslových zón," poznamenal břeclavský starosta Svatopluk Pěček.