Brno /ROZHOVOR/ – Přes šedesát tisíc lidí si od začátku Olympijského festivalu v Brně a v Ostravě přišlo vyzkoušet biatlon, skoky na lyžích nebo krasobruslení. Akce, na kterých lidé mohou fandit českým olympionikům a poznat zimní sporty, organizuje Český olympijský výbor. Jejich fungování do nejmenšího detailu má na starosti projektová manažerka výboru Naďa Černá. „Olympijský festival není jeno chvilkovém sportování. Jde v něm o probuzení národní hrdosti, o šíření olympijské myšlenky a také sportovních hodnot,“ říká v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost Černá.

Jak jste spokojení s návštěvností festivalů v Brně a v Ostravě? Čekali jste takový zájem?

Jsme určitě spokojení. Už po prvním víkendu návštěvnost splnila naše očekávání. Tento víkend teprve čekáme opravdový nápor. Druhý totiž bývá nejsilnější. Festival se za tu dobu stihl dostat do povědomí lidí.

Kolik návštěvníků zatím dorazilo konkrétně do Brna a jak je na tom v porovnání s Ostravou?

Do pátku přišlo do parku v Brně osmatřicet tisíc lidí. V Ostravě to bylo čtyřiadvacet tisíc návštěvníků. V Brně je návštěvnost mírně vyšší, a to v každém dni. Je to podle mě jednak tím, že jde o větší město, jednak tady není tolik sportovních akcí a lidi to baví.

CELÝ ROZHOVOR SI PŘEČTETE V SOBOTNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST

Překvapilo vás v Brně něco, ať už při organizaci festivalu nebo při jeho konání?

Drobné komplikace vznikly, když do projektu vstoupilo rozhodnutí města, že všechny ledové plochy koupí. V jednu chvíli jsme se tím produkčně vrátilio pár kroků zpátky. Museli jsme totiž čekat na výběrové řízení města. To byl moment, kdy to nabralo zvrat. Museli jsme mírně improvizovat, protože nás tlačily termíny. Ve výsledku je ale jedno, jestli jsme si plochy pronajali sami, nebo jestli jsme je zapůjčili od města. V jádru věci jsme byli rádi, že se Brno takto rozhodlo. V dalších letech tak mohou plochy sloužit Brňanům. V tomto ohledu je super, že po nás zbude nějaký odkaz.

Jak náročná je organizace Olympijských festivalů v Brně a Ostravě? Zvoní vám kvůli tomu nepřetržitě telefon?

Nejhorší období pro mě byly asi dva týdny před zahájením festivalů. Každý den mi přišlo sto dvacet emailů a neustále jsem s někým telefonovala. V tu dobu jsme spala maximálně pět hodin denně. Velmi náročný byl i první a druhý den festivalů. Až po třetím dni, kdy byla akce v plném proudu, už vše začalo být klidnější a běžet, jak má.

Naďa Černá

• Narodila se v Jihlavě.

• V Praze vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

• Pro Český olympijský výbor pracuje jedenáct let.

• Na starost měla mimo jiné loterijní agendu na ekonomickém oddělení. Poté vypomáhala v sekci sportovního programu. Letní Olympijský festival vedla po finanční stránce.

• Nyní je projektovou manažerkou výboru a vede zimní edici Olympijského festivalu 2018 v Brně a Ostravě.

• Má dva syny, jednomu je pět, druhému osm let.

• V minulosti se věnovala krasobruslení. Dnes je velkou fanynkou biatlonu.