Podle blanenského místostarosty Františka Hasoně chodí na radnici kvůli problému řada stížností. „Město však není vlastníkem ani správcem zmíněných komunikací. Majitelem vlečky i přejezdů je firma, která je již dlouhou dobu v konkursu,“ vysvětlil.



O problémech v Gellhornově ulici nedávno jednal se zástupcem insolvenčního správce. Po rozhodnutí policie byly přejezdy označeny tabulkami Přejezd ve špatném stavu. Kontrola Drážního úřadu potvrdila, že přejezdy nejsou bezpečné. „Drážní úřad poté vyzval vlastníka ke sjednání nápravy nejpozději do konce května. Za nesplnění výzvy hrozí pokuta až milion korun,“ dodal Hasoň.

Zda vlastník výzvu splní, jasné není. S insolvenčním správcem se redakci spojit nepodařilo.

Novinky na trati

• Závory přibudou na železničních přejezdech ve Strážnici a také ve Vnorovech na Hodonínsku. Tam přejezd rozšíří i o chodníky pro pěší.

• Modernizace dvou přejezdů má stát sedmnáct milionů.

• V Rájci-Jestřebí na Blanensku železničáři uvažují, že tamní přejezd zruší. Místo něj mají vybudovat podjezd za 180 milionů korun a podchod pro pěší. Stavět se má začít za několik let.

Nebezpečné jsou v kraji i funkční přejezdy. Správa železniční dopravní cesty proto investuje v letošním roce miliony korun do jejich lepšího zabezpečení. Jeden z nich je v ulici Za Drahou ve Strážnici na Hodonínsku. Za posledních deset let tam v kolejišti zemřelo několik lidí. „Do modernizace přejezdu ve Strážnici se dělníci pustí přibližně letos v červnu. Doplní ho závory a dostane nové zabezpečovací zařízení,“ informoval mluvčí železničářů Marek Illiaš.



O život tam lidé přišli mezi lety 2014 až 2016. Místní následně sepsali petici, kterou požadovali závory. „Lidé tam nejezdí nebezpečně, když jim ale slunce svítí do očí, je to velmi nepřehledné místo,“ přiblížila situaci tamní obyvatelka Hana Novotná.



Úpravy se dočká i přejezd v sousedních Vnorovech. „Doplní ho závory a zároveň ho rozšíříme o chodníky pro pěší. Cena za modernizaci obou přejezdů je sedmnáct milionů,“ dodal Illiaš.



Stavební úpravy chystají železničáři i u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku. Uvažují, že ho zruší. Po úpravách trati tudy totiž budou jezdit vlaky rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Místní by přišli o silniční spojení mezi dvěma částmi města. „Se železničáři jsme jednali o několika variantách řešení. Nakonec vybrali jako řešení podjezd za výpravní budovou směrem k Blansku,“ uvedla rájecká starostka Romana Synakieviczová.



V místě nynějšího přejezdu mají dělníci udělat podchod pro pěší a cyklisty s přístupem nástupiště.