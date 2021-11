Tak jako desítky dalších lidí je Monika Hrušková ve čtvrtek v obchodním centru Olympia v Brně. Chce se nechat naočkovat proti Covidu-19. „A co jiného mi zbývá? Bez očkování už nedostanu ani kafe,“ procedí mezi zuby.

Naráží tak na nově nastavená a přísnější vládní pravidla. Podle nich se od pondělí bez potvrzení o očkování nebo prodělání covidu lidé v republice nedostanou k žádné službě. A nátlaková akce, jež je reakcí na vážnou situaci v nemocnicích, podle všeho funguje. Zájemci o vakcínu jsou ochotní si vystát desítky minut dlouhé fronty. „Začne to platit za dva týdny,“ pronáší postarší muž, který má respirátor zavázaný kolem hlavy růžovou gumičkou.

„Půjdeme do auta. A nekašlej tady,“ odvětí mu choť.

„Covid je haj…,“ přikyvuje.

Zdravotníci pod palbou urážek

Ve frontě přešlapuje zástup čekatelů. Někteří jsou znudění, další podráždění, jiní zamyšlení. Očkovací místo v Olympii zajišťuje brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Tamní pracovníci v minulých dnech upozornili na agresivní chování některých lidí, již sice čekají na očkování, ale neváhají si svou zlobu vybít na lékařích a sestrách.

A ve čtvrtek? „Počet nadávek a urážek vůči zdravotníkům v očkovacím centru je i den po ohlášení nových opatření standardní. Tedy příliš mnoho. Zdravotníci jen dělají svou práci,“ říká mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Zástup se posouvá pozvolna, kolemjdoucí si jej až tak nevšímají. Nebo to předstírají. Za to děti jsou ve své zvědavosti zcela upřímné. „Babi, co to tam dělají?“ ptá se plavovlasé děvče.

„Očkování,“ odpoví babička. Zbytek rozhovoru se rozplyne, jakmile se fronta opět posune.

Agresivní chování zájemců o očkováních se zdá být smutnou výsadou centra v Olympii. V druhém centru v bývalé Bohémě takové problémy nemají. „Lidé hořekují, pláčou, stěžují si, ale že by nadávali nebo vyhrožovali, to se nestává,“ uvedl ředitel organizace Podané ruce, jež centrum zajišťuje, Jindřich Vobořil.