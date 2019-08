Starobylá metoda výroby vína v nádobách kvevri se dostane na filmové plátno. Do jihomoravského vinařského prostředí zamířil štáb připravovaného snímku 3Bobule. Exkluzivní záběry v těchto dnech získává v několika obcích na Břeclavsku. A místní se baví.

Tým pod vedením režiséra Martina Koppa a producenta Tomáše Vicana nyní vůbec poprvé natáčí v Moravské Nové Vsi. Začal ve čtvrtek. „Podluží je úžasné, jsem ohromený. Všichni jsme zírali, jakou doslova filmovou kulisu nabízí sklepní ulička Výmol. Naším záměrem je představit divákům zase trochu něco jiného. Nejen Pálavu,“ prohlásil producent Vican.

Mezi lidmi z Moravské a okolí jména jako Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer nebo Miroslav Táborský znamenají dočasnou senzaci. „Atmosféra na natáčení je naprosto úžasná, byť nám denně zabírá až čtrnáct hodin času. Diváci jsou skvělí, zvědaví, s hlavními představiteli se chtějí fotit,“ pochvaloval si producent.

Stejně jako v předchozích dvou dílech využije štáb do komparzu i místní. „Právě v Moravské budeme točit zahradní slavnost, kde si řada obyvatel zahraje. O muziku se postará cimbálka, kterou tvoří hudebníci z okolí. Ze Svatobořic–Mistřína či Velkých Pavlovic,“ odhalil obsazení Vican.

Pozitivní reakce zaznamenal i starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut. „U nás se natáčí hlavně vinařská ulička. Jsme rádi, že se kus městyse objeví ve sledovaném filmu. Také možná trochu očekáváme, že i k nám dorazí takzvaný filmový turismus,“ sdělil starosta.

Známé herecké tváře už mohli zahlédnout také lidé v Klentnici, Dolních Dunajovicích, Strachotíně, Pavlově, Mikulově, Zaječí nebo v Bulharech. „Právě v Bulharech jsme natáčeli oficiálně poprvé, přestože se interiéry sklepů objevily už v předchozím dílu. Nyní jich využíváme více. V souvislosti s návratem ke kořenům bude Honza, tedy Kryštof Hádek, popisovat metodu výroby vína zráním v nádobách kvevri,“ nastínil Vican jednu z několika rovin komedie, jejímž spoluautorem je scénárista Matěj Podzimek.

Doslova na místo činu, tedy zpět do natáčení, se vrátil po letech Langmajer. „Vracím se nejen do něčeho nového, ale i do vzpomínek. Ty jsou mi milé. Proto se mi tu tak líbí,“ vyznal se herec.

Na jih Moravy jej doprovodí i rodina. „Sice nemám moc času na výlety, ale přijedou za mnou, abych se tu necítil sám. Máme v plánu cestu do Mikulova do letního kina, do amfiteátru. Vedle toho je skatepark a hřiště. Půjdeme tam s dětmi. Syn se totiž učí na skateboardu,“ řekl Langmajer.

Ke vzpomínkám se ve čtvrtek ve svém vyprávění dostal i Hádek. „Je to nostalgické, člověku se vybavují různé věci z předchozích natáčení,“ usmíval se Hádek.

Ten se spolu s producentem Vicanem přiznal, že si po každodenním shonu najdou čas i na pohárek vína. „Osobně mám rád všeobecně suchá vína, většinou bílá,“ prozradil představitel filmového Honzy.

IVA HAGHOFER

DENISA MAZOURKOVÁ